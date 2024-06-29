台北國際食品展覽會今閉幕　南投新竹簽約合力行銷優質農產

▲台北國際食品展覽會26日開幕，南投縣政府與新竹市簽約合作行銷。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為促進地方農業經濟、提升農產品銷售，並促進南投與新竹雙方縣市之經濟合作，南投副縣長王瑞德與新竹市長高虹安於日前出席「台北國際食品展覽會」時，簽署「以販售通路及行銷活動合作成就共同發展」意向書，共同推廣在地特色農食產品。

縣政府指出，「台北國際食品展覽會」26日在南港展覽館登場，吸引全世界各地廠商參加，縣府除邀請南投優質農特產品及具備出口能力的特色商家，在會場2館4樓「品味南投館」展售優質產品，縣府農業副處長曾銀位、新竹市產業發展處長許智堡也在王瑞德、高虹安見證下，在新竹的「竹風好市」攤位共同簽署合作意向書，希望讓更多民眾品嘗到南投優質的農產美食。

王瑞德指出，南投茶葉、百香果、茭白筍、梅子產量皆為全國第一，與新竹市合作能將優質農產行銷出去，也讓南投民眾能品嘗到新竹知名的米粉、貢丸等美食；高虹安說，此次是新竹市第一次參與食品展覽會，以貢丸及米粉作為主題商品，邀請4家知名的在地業者參展，希望未來進一步輔導廠商進軍國際市場，而與農業大縣南投簽署合作意向書，除向該縣學習，也交流雙方具在地特色的農特產品，讓更多人認識新竹好物。

縣府農業處表示，「台北國際食品展覽會」是國內規模最大也是國際知名的展覽，展期至今天為止；「品味南投館」共有8家優質商家，提供茶、咖啡、美酒、蜂蜜、梅製品等優質食品，展售期間每天都有廠商推介會活動，歡迎民眾共襄盛舉，選購南投優質農特產品，品味南投山城的獨特魅力。