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台南芒果上架新加坡超市　黃偉哲分享芒果給最優質新加坡消費者

▲台南市長黃偉哲28日抵達新加坡，與新加坡鎖定高端客群的冷藏公司(Cold Storage)旗下的連鎖超市，攜手宣布台南芒果正式上架。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲28日抵達新加坡，與新加坡鎖定高端客群的冷藏公司(Cold Storage)旗下的連鎖超市，攜手宣布台南芒果正式上架。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲28日抵達新加坡，與新加坡鎖定高端客群的冷藏公司(Cold Storage)旗下的連鎖超市，攜手宣布台南芒果正式上架，星國民眾能一次品嘗到愛文、金煌、西施等三種不同風味的台南芒果。

▲台南市長黃偉哲28日抵達新加坡，與新加坡鎖定高端客群的冷藏公司(Cold Storage)旗下的連鎖超市，攜手宣布台南芒果正式上架。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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活動現場示範了多種品嚐台南芒果的方法，除了直接切塊大快朵頤外，還有搭配雪花冰的降暑吃法，駐新加坡童振源大使也到場大讚台南芒果的美味。

▲台南市長黃偉哲28日抵達新加坡，與新加坡鎖定高端客群的冷藏公司(Cold Storage)旗下的連鎖超市，攜手宣布台南芒果正式上架。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲28日抵達新加坡，與新加坡鎖定高端客群的冷藏公司(Cold Storage)旗下的連鎖超市，攜手宣布台南芒果正式上架。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南是台灣最重要的芒果產區，每兩粒台灣芒果就有一粒來自台南，台南農民憑藉精湛的栽培技術，加上嚴格的品管，使得台南芒果在內外銷上都極具優勢。

▲台南市長黃偉哲28日抵達新加坡，與新加坡鎖定高端客群的冷藏公司(Cold Storage)旗下的連鎖超市，攜手宣布台南芒果正式上架。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲還提及，去年首次帶芒果來新加坡，發現新加坡朋友除了愛文芒果外，也特別喜愛金煌跟西施，因此特地在今年產季時一口氣將三品種帶來新加坡，將最優質的台南芒果透過最優質的冷藏公司，分享給最優質的新加坡朋友。

黃偉哲市長進一步分享，這次帶來的愛文芒果口感Q彈、香氣濃郁、酸甜多汁，而金煌芒果清甜肉多、纖維細，西施芒果則纖維細緻、口感扎實甜度高，讓消費者有更多選擇，一次滿足不同口味的需求，希望台南芒果的鮮甜滋味－「台南甜」成為新加坡朋友每年夏季的難忘回憶。

▲台南市長黃偉哲28日抵達新加坡，與新加坡鎖定高端客群的冷藏公司(Cold Storage)旗下的連鎖超市，攜手宣布台南芒果正式上架。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次的記者會中，以台南芒果百寶盒為主題，由黃偉哲市長和與會嘉賓一起在代表台南繽紛多彩的雪花冰上，霸氣放置無敵美味的愛文、金煌、西施芒果，網美系的「台南夢幻極光芒果雪花冰」瞬間閃亮登場，非常吸睛，記者會後，也吸引許多民眾爭相搶購。

▲台南市長黃偉哲28日抵達新加坡，與新加坡鎖定高端客群的冷藏公司(Cold Storage)旗下的連鎖超市，攜手宣布台南芒果正式上架。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府近年來積極推動芒果外銷，尤其新加坡作為全球貨運樞紐且人均所得高，是台南在東南亞的重要農產行銷基地。南市府自去(2023)年與新加坡冷藏公司合作以來，已成功將芒果、鳳梨和文旦等台南農特產品從產地直送新加坡，廣受當地消費者的喜愛，特別在去年台南芒果初試啼聲大獲成功後，今年該公司一口氣訂購去年的六倍數量，顯示看好台南芒果可以擄獲新加坡朋友的芳心。

▲台南市長黃偉哲28日抵達新加坡，與新加坡鎖定高端客群的冷藏公司(Cold Storage)旗下的連鎖超市，攜手宣布台南芒果正式上架。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次台南芒果除了在新加坡冷藏公司旗下的CS Fresh及Giant等連鎖超市販售以外，也透過自然屋Natural House Taiwan& Japan結合新加坡RedMart網路超市、Shopee等電商，提供跨境線上訂購台南芒果百寶盒、愛文西施金煌的芒果禮盒直送新加坡服務，期待能透過更多管道將台南芒果送到新加坡消費者手上。

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