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中國利誘特定瓜地馬拉媒體　企圖影響輿論帶風向

▲▼台灣,邦交,瓜地馬拉,邦交國。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 中華民國與瓜地馬拉邦交已逾90年。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者李登文瓜地馬拉市28日專電

中國企圖破壞台灣和瓜地馬拉外交關係，現在又被點名多次以招待豪華旅遊方式，邀請部分瓜國媒體主持人或記者前往中國，換取在媒體上發表「挺中反台」觀點，企圖帶風向影響輿論。

美國陸軍戰爭學院拉丁美洲研究所教授艾里斯（Robert Evan Ellis）在專研亞太情勢的「外交家」（The Diplomat）雜誌發表專文「中國，台灣和瓜地馬拉的未來」。文中指出，北京當局正在媒體領域，低調進行一場企圖「翻轉」台灣和瓜地馬拉關係的鬥爭。

艾里斯點名，瓜地馬拉媒體主持人曼德斯（Claudia Mendez）5月期間在中國，接受北京當局長達3個月的招待旅遊。她在社群媒體X平台多次引用中國外交部的說法；同時在節目上嚴詞批評，瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）參加中華民國總統賴清德的就職典禮，是嚴重違反「一個中國原則」。預料她返瓜之後，會更加大力度宣揚北京立場。

而她所屬媒體瓜地馬拉媒體評論新聞（CON CRITERIO）更發布新聞，表示瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo）「拒絕」參加台灣520總統就職典禮，內容偏頗也未經查證。之後在中國外交部記者會上，就有媒體以此篇報導做球給發言人汪文斌，批評台灣和瓜地馬拉的外交關係。這似乎已經形成一種「裡應外合」的新聞操作模式。

專文中還指出，日前北京當局透過瓜地馬拉記者協會和其成員運作，全額招待特定媒體人，享受了豪華的中國之行。同樣的，這些媒體返回瓜地馬拉後，也在平面，廣播節目中宣揚親北京觀點，和發表有利於中國的公開立場。

除了媒體內容外，艾里斯示警，華為在瓜地馬拉積極遊說，推銷電信系統和技術。華為和聯想電腦曾經企圖向瓜地馬拉前總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）政府捐贈重要物資，遭到拒絕。等到新總統阿雷巴洛上任，華為又想故技重施，主動表達願意無償提供瓜地馬拉政府3C設備，但同樣遭到阿雷巴洛政府拒絕。這也顯示瓜國政府已經對中國的動作感到擔憂。（編輯：馮昭）

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中國台灣瓜地馬拉外交關係媒體

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