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紐約首位亞裔女性州參議員　「來自台灣」曲怡文拚連任為移民發聲

▲▼台灣移民、民主黨籍候選人曲怡文（Iwen Chu）在紐約州參議員選戰中勝出，成為紐約州首名亞裔女性州參議員。（圖／翻攝自Facebook／Iwen Chu 曲怡文）

▲ 美國紐約州首位亞裔女性州參議員、來自台灣的曲怡文。（圖／翻攝自Facebook／Iwen Chu 曲怡文）

文／中央社記者廖漢原紐約28日專電

爭取年底連任的美國紐約州首位亞裔女性州參議員曲怡文來自台灣。她接受中央社專訪指出，希望繼續為移民社群在議會代言，所以宣布參選；由於選區多為移民，民主共和兩黨之爭並非選民關注焦點，拚連任只有服務。

來自台灣的曲怡文在2022年美國期中選舉，紐約州參議員選舉中跌破眾人眼鏡勝出。她的選區位於人口多元複雜的布魯克林第17選區，27歲才來紐約的曲怡文已宣布繼續爭取連任。

曲怡文接受中央社專訪表示，她2022年出來參選最主要是在布魯克林社區服務十多年，看到許多移民經歷的困難挑戰，在政治領域沒有代表權，沒有人真正代表這個族群去爭取權益、資源，代表他們發言是當時的參選動機。

經過兩年奔波選區與州首府阿爾巴尼（Albany）之間，她指出，兩年下來，在政府資源方面，保護受害者、弱勢家庭在立法上有很大空間去推動，有些法案也已經通過。希望繼續幫助社區在議會裡成為他們很重要的聲音，所以宣布再度參選，在這個平台下繼續幫助社區。

紐約布魯克林第17區有講粵語的早期華裔移民、來自福建的中國新移民，以及台灣與猶太、義大利和東歐社群，選民共通點是需要勤奮工作才有立足之地。曲怡文說：「我27歲過來，所以知道拿著兩個皮箱白手起家的辛苦，大家都是這樣奮鬥過來的。」

她表示：「我在社區服務十幾年，和大家都認識了，都是朋友和忠實支持者。因為一路十幾年下來，社區團體組織有需要幫助的時候，過去的工作經驗與機會也都幫得上。」

曲怡文在台灣和美國都有媒體工作經驗，也曾擔任時任紐約州眾議員白彼得（Peter Abbate）辦公室幕僚長，公共服務經驗完整。相較於操流利英文、高學歷的美國亞裔第2、3代，意外地顯得特別「在地」，因為她才知道選民需求。

她強調，排除語言障礙是所有美國移民主要的第一步。移民與政府單位溝通爭取資源時，如何表達自己是第一個隱形的障礙。

曲怡文自信地說：「我的辦公室講13種語言，讓各族裔社區民眾都知道，只要進我辦公室，語言不是問題，與政府溝通從此也不是問題。這是當初的承諾，我講你的語言，讓我為你發言。」

曲怡文的選區50%為亞裔、20%為西語裔，另有3成白人，包括猶太裔、俄羅斯裔等，選區內猶如小型聯合國。美國總統大選撕裂美國社會，曲怡文強調，因為選區內多是移民，無關民主黨與共和黨的政黨議題，移民討論與關心的是明天、未來一年的生活在哪？未來10年願景在哪？（編輯：陳妍君）

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