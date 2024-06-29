輸給犀牛盾！惡魔盾還原「爆單經過」感謝對手：每年捐100萬給法扶

▲惡魔盾創辦人發文。（圖／翻攝自Facebook／DEVILCASE 惡魔防摔殼）

記者曾筠淇／綜合報導

犀牛盾、惡魔盾都是相當有知名度的手機保護殼品牌，不過雙方因「iPhone 11手機殼模仿爭議」纏訟中，犀牛盾主張惡魔盾抄襲，要求「惡魔盾」的負責人與公司連帶賠償100萬元。目前經營「惡魔盾」的迪摩凱斯二連敗，禁賣涉及抄襲的特定「惡魔盾一代」、「惡魔盾二代」商品。針對此事，惡魔盾的創辦人李哲緯也發長文回應，「我們會繼續上訴至三審」。

DEVILCASE創辦人李哲緯昨（28）日透過粉專「DEVILCASE 惡魔防摔殼」發文表示，自2012年起受到大家照顧，非常感謝，所以想說些沒機會提的感想。他透露2012年3月時，突然接到父親的通知，得知家中的CNC加工廠面臨破產，每個月都會損失20萬以上。

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這時候機械系畢業的哥哥發現一個機會，也就是「ELEMENT CASE」鋁合金邊框品牌，哥哥說「這個手機殼一個要賣3、4千元，這樣我們可以賣給經銷商1千多元，家裡的工廠就能活過來了。」李哲緯透露，兄弟倆討論過後就決定這麼做，且不惜投入所有積蓄，當時，他正在玩一款名為「暗黑破壞神III」的遊戲，於是結合兩者概念，創立了「DEVILCASE」這個品牌，中文名稱是「惡魔鋁合金」。

創業初期，李哲緯在奇摩拍賣、露天拍賣銷售手機殼，但業績並不理想，有時候一天甚至賣不出一個手機殼。可他沒有放棄，不但親自去面交，還細心教導消費者如何安裝使用，某天他在新竹大遠百對面火雞肉飯店前的騎樓，與一位大學生面交。那位大學生表示，他要把DEVILCASE的品牌PO到論壇Mobile01上，幫忙宣傳。

▲李哲緯透露，有消費者在論壇發文，替他們宣傳。（圖／翻攝自Mobile01）

從那時起，DEVILCASE惡魔鋁合金在Mobile01上的討論區蓋了30幾層樓，業績也開始上升。李哲緯說，像他這樣沒特殊專長的人能受到消費者支持，真的很感恩，「還有看得起我的同業競爭對手，教了我很多事，不論是註冊商標、專利權、著作權、公平交易法，都讓我學了一課」。

李哲緯強調自己是發自內心感謝競爭對手，因為站在對方角度，「他們也只是在守護他們的公司而已」。在被告訴的過程中，他思考到未來或許會有人、公司、團體請不起律師，沒有能力對抗大公司、大財團甚至政府，所以「我們發願每年捐贈100萬新台幣至財團法人法律扶助基金會，直到DEVILCASE不能負擔為止」。

李哲緯也表示，他們今年也同時執行很多計畫，會將公司一部分的利潤捐到需要的地方，「本品牌取自於台灣社會，並用之於台灣社會」。針對這起告訴，他強調消費者、經銷商、授權商、聯名方的權益都不會受到影響，「如果有任何事情發生，DEVILCASE保證負責到底，目前只進行到二審，我們會繼續上訴至三審，不論結果如何，都會再告訴大家」。

回顧整起事件，「犀牛盾RhinoShield」是愛進化科技公司2012年創立的手機保護殼品牌，2018年針對iPhone XR、iPhone11、iPhone11 Pro與iPhone11 Pro Max手機，推出「Mod NX」系列保護殼，號稱首創業界「邊框背板模組化設計」。

「惡魔盾DEVILCASE」是迪摩凱斯國際公司2012年創立的品牌，2019年1月也針對同機型的手機推出「惡魔盾防摔殼」；2020年9月再推出新一代保護殼，即「惡魔盾二代」。

犀牛盾認為自身設計遭惡魔盾抄襲，且網路行銷手法也被模仿，導致消費者混淆誤認，因此要求迪摩凱斯負責人李哲緯與公司連帶賠償100萬元，並於公司官網、粉專刊登本案民事判決全文並設定公開閱覽持續6個月以上。迪摩凱斯則否認指控。

智財商業法院一審詳細勘驗本案雙方產品，認為雙方產品高度相仿，加上惡魔盾比犀牛盾晚推出，因此法官認定迪摩凱斯高度抄襲愛進化對犀牛盾產品的設計。之後迪摩凱斯上訴求翻盤，但被智財商業法院二審駁回。全案還可上訴。