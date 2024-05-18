安卓功能沒輸「為何一定要買iPhone？」　果粉曝原因：我就膚淺

▲為什麼果粉會堅持使用iPhone？（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人習慣安卓系統，也有人更喜歡iOS系統，兩者各有各的擁護者。近日就有網友發文表示，iPhone的價格比其他品牌的手機貴了不少，但明明有些功能安卓手機也有，果粉為什麼會堅持使用iPhone呢？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「好奇各位果粉買iPhone的原因是什麼」為標題發文，提到iPhone的價格比其他品牌的手機貴了不少，但明明安卓手機也有iPhone的一些功能，像三星的S系列就很不錯，那為什麼大家會堅持使用iPhone？是因為比較好用？有特殊功能？還是單純習慣了？

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原PO透露，她過去曾經聽說，iPhone會比較保值，就算過了幾年才賣，依舊有不錯的價格，是因為這個原因嗎？還是因為iPhone可以用比較久？

▲網友認為，iPhone的手機殼比較好買且花樣多。（示意圖／記者周亭瑋攝）

貼文曝光後，最多愛心的留言內容為「殼好買，我就那麼膚淺。」顯然有不少網友也認同這樣的說法。還有網友回應，「手機殼很好買，一些大廠基本不做三星或者只做基本款，變化少」、「蘋果很久以前的殼都買得到」。

除了手機殼的原因，還有網友分享，「iPhone沒有比較貴，只是其他品牌有中低階機才會有這種錯覺」、「當初可能真的有很明確的理由才選擇iPhone，不過經過這麼多年，現在有點被生態圈綁架了」、「不想換最大的原因是因為被生態綁著」、「以前用過的安卓一年就開始卡了」、「懶、方便、各方面發展平均」、「你的標題已經說了，我是果粉」。