獨／犀牛盾贏了！iPhone保護殼雙雄對戰　惡魔盾連敗禁賣一、二代

▲愛進化科技公司推出的「犀牛盾」iPhone11系列手機保護殼。（圖／翻攝RHINOSHIELD官網）

記者黃哲民／台北報導

蘋果公司全新iPhone16手機今年（2024年）將上市，國內2大手機保護殼品牌「犀牛盾」與「惡魔盾」，針對iPhone11手機殼模仿爭議仍纏訟中，經營「犀牛盾」的愛進化科技主張「惡魔盾」抄襲設計、攀附商譽，智慧財產及商業法院判經營「惡魔盾」的迪摩凱斯2連敗，禁賣涉及抄襲的特定「惡魔盾一代」、「惡魔盾二代」商品，並須賠償100萬元與刊登本案判決主文1個月，還可上訴。

「犀牛盾RhinoShield」是愛進化科技公司2012年創立的手機保護殼品牌，2018年8月間，針對當時即將陸續發表、上市的蘋果iPhone XR、iPhone11、iPhone11 Pro與iPhone11 Pro Max手機，推出專屬的「Mod NX」系列保護殼，號稱首創業界「邊框背板模組化設計」。

「惡魔盾Devilcase」是迪摩凱斯國際公司2012年創立的品牌，2019年1月也針對iPhone XR、iPhone11、iPhone11 Pro與iPhone11 Pro Max手機，推出「惡魔盾防摔殼」，2020年9月推出新一代保護殼，稱為「惡魔盾二代」，與先前的「惡魔盾一代」區分。

▲迪摩凱斯國際公司推出的「惡魔盾」iPhone11系列手機保護殼。（圖／翻攝DEVILCASE官網）

愛進化認為自身「犀牛盾」不僅遭「惡魔盾」抄襲特殊設計，連創新的「手機試衣間」網路行銷手法，也被「惡魔盾」複製模仿，導致消費者混淆誤認，「犀牛盾」市佔率因而下滑、商譽受損，提告要求迪摩凱斯不得製造、行銷抄襲「Mod NX」適用於iPhone XR與iPhone11系列手機的「惡魔盾一代」、「惡魔盾二代」保護殼。

此外，愛進化還要求迪摩凱斯負責人李哲緯，與公司連帶賠償100萬元，並於公司官網及臉書粉專，刊登本案民事判決全文並設定公開閱覽持續6個月以上。

迪摩凱斯否認愛進化所有指控，聲稱本案雙方手機殼產品都可拆解、更換主框體、背板與按鍵，是業界常見設計、不具識別性，開孔位置均依蘋果公司提供的配件設計指南，愛進化所稱快拆式按鍵設計，「惡魔盾」2015年就採用，更於2016年起在產品、包裝盒分別凹刻品牌Logo或品牌名稱，足供消費者辨認。

智財商業法院一審詳細勘驗本案雙方產品，認為無論手機殼包覆弧度、厚度與高度、殼面咬花加工、可拆式按鍵、印字與充電孔內墊片設計，「犀牛盾」與「惡魔盾」兩者高度相仿，且均與同期其他品牌同類產品差異很大，但「惡魔盾」比「犀牛盾」晚推出。

此外，本案兩者產品都標榜自由搭配風格，可自選喜好顏色與圖案，而迪摩凱斯推出手機殼背板圖案，時間雖比愛進化晚，圖樣卻極為近似，例如愛進化2017年4月推出「胚芽吐司喵喵」、2018年11月推出「幾何系列-狼」，迪摩凱斯2018年3月也有「吐司貓」、2019年3月推出「幾何狼」。

至於愛進化2017年9月在官網推出「我的背板試衣間」服務、讓消費者自行挑選多款手機殼背板圖樣，迪摩凱斯在2018年1月也在官網提供「手機試衣間」，藉此宣傳。

法官認定迪摩凱斯銷售本案惡魔盾產品，高度抄襲愛進化對犀牛盾產品的設計與行銷、攀附商譽並榨取創新努力，造成消費者混淆誤認，例如網購平台相關業者賣惡魔盾產品，會廣告「類似犀牛盾」等字句，還有消費者問愛進化有無類似惡魔盾產品，或以為兩者有合作關係、惡魔盾是犀牛盾副品牌等。

法官指本案雙方具有商業競爭關係，迪摩凱斯本案經營惡魔盾模式，已影響交易秩序穩定，縱然犀牛盾Mod NX手機殼所用設計，有些屬於業界常用方式，外觀仍有不同呈現，惡魔盾卻依舊給人整體外觀非常近似犀牛盾的感受，更印證已達高度抄襲程度、違反《公平交易法》規定。

法官查明本案犀牛盾Mod NX手機殼於2020年、2021年間市佔率維持30.86%到52.13%之間，本案惡魔盾一代、二代產品上市後，犀牛盾每月平均銷售量略微下滑，惡魔盾銷售量則明顯成長，可見兩者產品具有替代效果，但惡魔盾因抄襲而大幅減省研發成本，確有不公平競爭情形。

甚至本案惡魔盾產品曾發生邊框斷裂、靜音孔的孔位有落差等瑕疵，曾被消費者議論，而迪摩凱斯仍在銷售惡魔盾一代、二代手機殼，若消費者分不清兩者商品，確有讓愛進化背黑鍋、商譽受損之虞。

一審據此判決迪摩凱斯不得自行或委託他人製造、行銷或推廣本案適用於iPhone XR與iPhone11系列手機的「惡魔盾一代」、「惡魔盾二代」特定手機保護殼商品，並應與負責人李哲緯連帶賠償愛進化100萬元，另須在公司官網、臉書粉專刊登本案民事判決當事人姓名、案由與主文，設定公開閱覽，各持續1個月。

迪摩凱斯上訴求翻盤，被智財商業法院二審駁回。愛進化也上訴主張，本案犀牛盾採用的「邊框背板模組化與厚度設計」，屬於《公平交易法》所稱「著名商品表徵」，請求一併禁止迪摩凱斯使用。

二審認為消費者搜尋關鍵字為「犀牛盾」與「手機殼」，跟「邊框背板模組化與厚度設計」無關、不足以成為消費者辨識商品來源的依據，據此駁回愛進化的主張，全案還可上訴。