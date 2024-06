讓彩虹到達更遠的地方！　賴清德響應妮妃雅應援文化奧運

▲賴清德邀請插畫師「拍謝少女」完成《台灣玫瑰》的作品,致贈給妮妃雅與瘋家皇后。(圖/取自賴清德threads)



記者陳家祥/台北報導

變裝皇后妮妃雅(Nymphia Wind)日前發起「Flew from Taiwan, just say hello!」活動,號召民眾拍攝影片,做為文化奧運演出素材。總統賴清德不僅響應此活動,還特別找來插畫家「拍謝少女」繪製插畫致贈妮妃雅與瘋家皇后;賴說,謝謝他們展現來自台灣的多元價值與文化,讓世界看見來自台灣的彩虹,讓彩虹到達更遠的地方。

「Hello!妮妃雅和各位皇后們,I’m William,你們好!」賴清德28日透過社群平台Instagram分享一段自錄影片,背景上為彩虹旗,並別上彩虹徽章,桌上放有珍奶、香蕉等妮妃雅關聯元素同框,意在響應活動、支持多元價值,以台灣總統身分,為台灣參與巴黎文化奧運應援。

賴清德在 Threads 上分享拍謝少女插畫,進一步說明,這幅插畫描繪了在台灣島上自信綻放的玫瑰,象徵玫瑰少年多元、平權的價值,以及台灣民主的堅毅與勇氣。插畫中不只有玫瑰與妮妃雅,更畫上香蕉、珍奶等多種元素,傳達「在台灣,你可以是任何樣子」的理念。

賴清德說,謝謝妮妃雅與變裝皇后們,用如此自信、美麗的模樣,展現來自台灣的多元價值與文化,讓世界看見來自台灣的彩虹,讓彩虹到達更遠的地方。

「今年5月,我看到你們在總統府的演出,真的非常感動。」賴清德表示,妮妃雅與變裝皇后們就像在台灣這座島嶼上,一朵朵自信綻放的玫瑰,不僅代表了多元平權的價值,也象徵著台灣民主的溫柔與堅毅。

賴清德說,因此,他特別邀請插畫師「拍謝少女」合作,將這樣的感想和他分享,請他替我完成這幅《台灣玫瑰》的作品,「我要將這幅作品送給你們,不僅代表著我的祝福,更代表著我的感謝」。

賴清德說,他也會繼續努力,讓所有人都能夠安心、自在地成為他自己,在這片土地的支持下,勇敢飛翔。

▲賴清德響應妮妃雅號召應援巴黎奧運。(圖/取自賴清德IG)