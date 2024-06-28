讓彩虹到達更遠的地方！　賴清德響應妮妃雅應援文化奧運

▲賴清德邀請插畫師「拍謝少女」完成《台灣玫瑰》的作品，致贈給妮妃雅與瘋家皇后。（圖／取自賴清德threads）



記者陳家祥／台北報導

變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）日前發起「Flew from Taiwan, just say hello！」活動，號召民眾拍攝影片，做為文化奧運演出素材。總統賴清德不僅響應此活動，還特別找來插畫家「拍謝少女」繪製插畫致贈妮妃雅與瘋家皇后；賴說，謝謝他們展現來自台灣的多元價值與文化，讓世界看見來自台灣的彩虹，讓彩虹到達更遠的地方。

「Hello！妮妃雅和各位皇后們，I’m William，你們好！」賴清德28日透過社群平台Instagram分享一段自錄影片，背景上為彩虹旗，並別上彩虹徽章，桌上放有珍奶、香蕉等妮妃雅關聯元素同框，意在響應活動、支持多元價值，以台灣總統身分，為台灣參與巴黎文化奧運應援。

賴清德在 Threads 上分享拍謝少女插畫，進一步說明，這幅插畫描繪了在台灣島上自信綻放的玫瑰，象徵玫瑰少年多元、平權的價值，以及台灣民主的堅毅與勇氣。插畫中不只有玫瑰與妮妃雅，更畫上香蕉、珍奶等多種元素，傳達「在台灣，你可以是任何樣子」的理念。

賴清德說，謝謝妮妃雅與變裝皇后們，用如此自信、美麗的模樣，展現來自台灣的多元價值與文化，讓世界看見來自台灣的彩虹，讓彩虹到達更遠的地方。

「今年5月，我看到你們在總統府的演出，真的非常感動。」賴清德表示，妮妃雅與變裝皇后們就像在台灣這座島嶼上，一朵朵自信綻放的玫瑰，不僅代表了多元平權的價值，也象徵著台灣民主的溫柔與堅毅。

賴清德說，因此，他特別邀請插畫師「拍謝少女」合作，將這樣的感想和他分享，請他替我完成這幅《台灣玫瑰》的作品，「我要將這幅作品送給你們，不僅代表著我的祝福，更代表著我的感謝」。

賴清德說，他也會繼續努力，讓所有人都能夠安心、自在地成為他自己，在這片土地的支持下，勇敢飛翔。

▲賴清德響應妮妃雅號召應援巴黎奧運。（圖／取自賴清德IG）