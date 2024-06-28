午後雷雨炸新北「中和華新街淹水」　馬路變成一條河！畫面曝光

▲中和華新街淹水。（圖／翻攝自FB我是中和人）



記者施怡妏／綜合報導

午後對流旺盛，中央氣象署今（28日）下午14時57分和58分針對桃園市、新北市、台北市發布大雷雨即時訊息，以及災防告警，提醒嚴防劇烈降雨和雷擊，有網友貼出中和華新街的路況，整條路都被雨水覆蓋，猶如汪洋大海，原PO提醒民眾「小心行駛」。

有網友在臉書「我是中和人」發文，下午下起大雨，部分地區淹水，開車經過中和華新街，發現整條路嚴重積水，車子經過都濺起水花，提醒民眾若經過此路段要小心行駛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片曝光，網友驚呼「好誇張」、「又淹水了」、「我的媽呀」、「這麼嚴重」。還有網友回報其他路況的災情，「興南路二段142巷口，OK超商淹水了」。議員金瑞龍也在底下留言，「已聯絡課長派員來現場查看，還沒疏通前，請民眾路過注意安全」。

據了解，氣象署今下午14時57分對桃園市、新北市發布大雷雨即時訊息以及災防告警，持續時間至16時；此外，氣象署下午14時58分再對新北市和台北市發布大雷雨訊息和災防告警，持續時間至16時。

豪雨特報

影響時間：28日下午至28日晚上

豪雨：基隆北海岸、台北市、新北市

大雨：桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區