兩顆雷雨胞合併！一圖看驚人閃電訊號「每分鐘逾500次」　

▲午後雷雨狂轟，台北、桃園兩顆雷雨胞合併，每分鐘閃電訊號高達500次以上。（圖／天氣風險臉書，資料來源為台灣全方位閃電監測網）

記者李姿慧／台北報導

午後對流旺盛，午後雷雨狂轟，天氣風險公司表示，從閃電訊號顯示，台北盆地、桃園的兩顆雷雨胞原本各自發展，現在有合併的現象，每分鐘閃電訊號高達500次以上，呼籲民眾聽到雷聲躲入室內。

天氣風險表示，高壓減弱，又是午後雷雨發作的日子。從閃電訊號顯示，台北盆地、桃園的兩顆雷雨胞原本各自發展，現在有合併的現象，每分鐘閃電訊號高達500次以上，還在戶外的朋友們務必注意大雨、強風、雷擊等劇烈天氣，聽到雷聲、請入室內。

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天氣風險公司提醒，周末期間高壓減弱，中部以北、宜蘭都是容易有午後大雷雨的天氣，有安排戶外活動的朋友們要多加留意。

▲豪雨特報。（圖／氣象署）

午後對流旺盛，中央氣象署下午2時57分和58分已經針對桃園市、新北市、台北市發布大雷雨即時訊息，以及災防告警，提醒嚴防劇烈降雨和雷擊。此外，氣象署也對10縣市發布豪大雨特報，基隆北海岸、台北市和新北市升級為豪雨。

豪雨特報

影響時間：28日下午至28日晚上

豪雨：基隆北海岸、台北市、新北市

大雨：桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區