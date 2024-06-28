快訊／國家警報狂響「大雷雨轟4縣市」　10縣市豪大雨特報　

▲10縣市豪大雨特報。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

午後對流猛烈，中央氣象署今(28日)下午16時26分到28分針對南投縣、台中市、宜蘭縣、花蓮縣發布大雷雨訊息，另也對花蓮縣三棧溪、新竹縣油羅溪雞油樹下區域發布山區暴雨災防告警。氣象署也對10縣市發布豪大雨特報，台北市、新北市、南投縣山區升級豪雨。

氣象署下午16時26分針對南投縣、台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時30分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

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隨後氣象署下午16時28分也對發布宜蘭縣、花蓮縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時30分，同時氣象署對花蓮縣三棧溪發布災防告警，持續時間至18時28分。

下午16時35分氣象署也對新竹縣油羅溪雞油樹下區域發布山區暴雨災防告警，持續時間至18時35分；氣象署示警，相關區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

此外，氣象署下午16時25分也對10縣市發布豪大雨特報，氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日南投縣山區及台北市、新北市地區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、桃園、台中、花蓮、南投平地及新竹、苗栗、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區慎防淹水。

▲10縣市豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

豪雨特報

影響時間：28日下午至28日晚上

豪雨：台北市、新北市、南投縣山區

大雨：基隆北海岸、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、南投縣、宜蘭縣山區、花蓮縣