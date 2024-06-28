　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／國家警報狂響「大雷雨轟4縣市」　10縣市豪大雨特報　

▲▼天氣 大雷雨 暴雨 沒帶傘 淋雨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲10縣市豪大雨特報。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

午後對流猛烈，中央氣象署今(28日)下午16時26分到28分針對南投縣、台中市、宜蘭縣、花蓮縣發布大雷雨訊息，另也對花蓮縣三棧溪、新竹縣油羅溪雞油樹下區域發布山區暴雨災防告警。氣象署也對10縣市發布豪大雨特報，台北市、新北市、南投縣山區升級豪雨。

氣象署下午16時26分針對南投縣、台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時30分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後氣象署下午16時28分也對發布宜蘭縣、花蓮縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時30分，同時氣象署對花蓮縣三棧溪發布災防告警，持續時間至18時28分。

下午16時35分氣象署也對新竹縣油羅溪雞油樹下區域發布山區暴雨災防告警，持續時間至18時35分；氣象署示警，相關區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

此外，氣象署下午16時25分也對10縣市發布豪大雨特報，氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日南投縣山區及台北市、新北市地區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、桃園、台中、花蓮、南投平地及新竹、苗栗、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區慎防淹水。

▲▼10縣市豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

▲10縣市豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

豪雨特報
影響時間：28日下午至28日晚上
豪雨：台北市、新北市、南投縣山區
大雨：基隆北海岸、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、南投縣、宜蘭縣山區、花蓮縣

ET快訊
快訊／北市暈船警勾結越南妹！警局火速免職
亡父留遺產！新北姊弟「想全留給媽」拋棄繼承　結局慘了
快訊／越南妹搞上北市警！　2人都押了
獨／犀牛盾贏了！　惡魔盾二連敗
快訊／下班注意！國1三重段事故　車流回堵
《超級星光大道》歌手變詐欺犯　狂坑上百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

軍人臉慘白「搭捷運被叫起來」　老先生坐下！下一幕傻眼了

午後雷陣雨「明天最猛烈」　高溫飆37度

PO文飆髒話罵教授　學長截圖告狀！「教授笑回1句」全場讚：有風度

台南芒果上架新加坡超市　黃偉哲分享芒果給最優質新加坡消費者

男友脫褲「嚇到她不敢壞壞」　浴室爆哭！妹子想分手：這髒東西

快訊／下班注意！大雷雨游擊3縣市　國家警報再響

專床預約來救援癌症治療不誤點　奇美醫支持癌症死亡率減少三分之一目標

亡父留遺產！新北姊弟「想全留給媽」拋棄繼承　結局慘了

快訊／北高雄人等到了！高捷「岡山車站」6／30試營運　新路段免費

大雷雨襲松山機場「地面作業暫停1小時」　13航班延誤

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

三寶鬼切被撞想發火　被後車狂飆髒話教訓

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

林襄單身中認「我個性有問題」

新觀音像吊掛出包慘斷頭！廟方花170萬重訂製＋求償

醉男疑騷擾超商女顧客！　正義店員出面阻止遭揮拳

花蓮郵差頂烈日送信　疑中暑自摔昏迷倒地

軍人臉慘白「搭捷運被叫起來」　老先生坐下！下一幕傻眼了

午後雷陣雨「明天最猛烈」　高溫飆37度

PO文飆髒話罵教授　學長截圖告狀！「教授笑回1句」全場讚：有風度

台南芒果上架新加坡超市　黃偉哲分享芒果給最優質新加坡消費者

男友脫褲「嚇到她不敢壞壞」　浴室爆哭！妹子想分手：這髒東西

快訊／下班注意！大雷雨游擊3縣市　國家警報再響

專床預約來救援癌症治療不誤點　奇美醫支持癌症死亡率減少三分之一目標

亡父留遺產！新北姊弟「想全留給媽」拋棄繼承　結局慘了

快訊／北高雄人等到了！高捷「岡山車站」6／30試營運　新路段免費

大雷雨襲松山機場「地面作業暫停1小時」　13航班延誤

內政部拜會北市府盼協助蓋社宅　蔣萬安關切社子島、大彎北議題

快訊／PLG、T1聯合聲明　「新聯盟籌備委員會」將接手後續發言

7月不缺電！　台電：日尖峰備轉容量率保持10％、夜尖峰7％

快訊／北市暈船警慘了！勾越南妹涉貪洩密遭羈押　警局火速免職

《墨雨雲間》長公主「暗踩劉亦菲」留言被抓包！　陸網轟：情商真低

陸90後網購使用率「超95%」　銀髮族網購能力迅速崛起

閃耀雙甲子．東引展風華　東湧燈塔120周年慶多場慶祝活動

Ozone小巨蛋開唱倒數一個多月　YT驚喜曝光團綜花絮

轟藍營「自毀」不意外！　黃智賢嘆：不論是非的操作反幫賴清德遮羞

軍人臉慘白「搭捷運被叫起來」　老先生坐下！下一幕傻眼了

脫北正妹水底下熱舞　秀高難度特技「走牆壁」

生活熱門新聞

快訊／36歲張元植墜崖身亡！最後身影曝光

19歲女大生擔任獅子會會長：看看不一樣的世界

即／曾上綜藝大熱門…高中正妹練機車出車禍命危

台灣很好「但1原因崩潰」　陸人妻不再來！台人點頭

快訊／張元植墜崖身亡！　妻子發聲了

新冠中鏢「一問都是天選之人」　感染原因曝

日本搭電梯「他隨口問1句」　秒被認出是台灣人

知名中醫師突發心臟病猝逝！好友醫哀痛證實

40歲男70萬「娶18歲越南妻」　兩派吵翻：買生育工具

女兒上學帶LV包「幼兒園急傳LINE」　媽超不爽！

地藏王菩薩找「工作夥伴」！

施工方挺2樓上個月還嗆「你走了，大家放鞭炮慶祝」

快訊／正妹高中生練車意外命危　爸媽還原過程

遭車撞紀錄20次↑！「阿彌陀佛姐」身世曝

更多熱門

相關新聞

土城積水嚴重「馬路慘變黃流」！一片黃畫面曝

土城積水嚴重「馬路慘變黃流」！一片黃畫面曝

午後對流旺盛，雷雨狂轟，中央氣象署今（28日）下午14時24分針對北北桃等3縣市發布大雷雨訊息，不少地方也出現積水狀況，有網友貼出新北市土城區的慘況，從高處往下看，馬路變成一條泥黃色的河流，與隔壁的停車場彷彿是兩個世界，影片曝光，網友紛紛驚呼「誇張了」。

大雷雨續轟3縣市　國家警報再響「2地暴雨告警」

大雷雨續轟3縣市　國家警報再響「2地暴雨告警」

兩顆雷雨胞合併！一圖看驚人閃電訊號「每分鐘逾500次」　

兩顆雷雨胞合併！一圖看驚人閃電訊號「每分鐘逾500次」　

快訊／雷聲大作！大雷雨狂轟3縣市　10縣市豪大雨特報

快訊／雷聲大作！大雷雨狂轟3縣市　10縣市豪大雨特報

秘魯7.2強震掀太平洋海嘯威脅　氣象署：密切監視

秘魯7.2強震掀太平洋海嘯威脅　氣象署：密切監視

關鍵字：

天氣氣象署氣象大雨豪雨雷雨

讀者迴響

熱門新聞

幫修陽台換同意書被打臉！網揪「是2個工程」

快訊／36歲張元植墜崖身亡！最後身影曝光

快訊／36歲台灣知名登山家　驚傳白朗峰墜崖250公尺身亡

《大熱門》高中正妹命危　車禍畫面曝光！

19歲女大生擔任獅子會會長：看看不一樣的世界

即／曾上綜藝大熱門…高中正妹練機車出車禍命危

寵物店老闆亡　2樓屋主：一樣不簽

獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　遭肉搜2個月不敢回家

快訊／張元植墜崖身亡！　妻子發聲了

台灣很好「但1原因崩潰」　陸人妻不再來！台人點頭

新冠中鏢「一問都是天選之人」　感染原因曝

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」

日本搭電梯「他隨口問1句」　秒被認出是台灣人

快截止了！「3張千萬發票」沒人領　繳停車費中大獎

知名中醫師突發心臟病猝逝！好友醫哀痛證實

更多

最夯影音

更多

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

三寶鬼切被撞想發火　被後車狂飆髒話教訓

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面