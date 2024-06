拜登辯論完「民主黨超恐慌」！　海利預言：他會被換掉

▲拜登辯論被普遍認為表現欠佳。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

2024年美國總統大選首場電視辯論落幕,拜登被普遍認為表現差勁,引發民主黨內的恐慌,甚至可能慘遭「換將」。而曾經角逐共和黨提名的海利(Nikki Haley)也預言,「拜登不會是民主黨候選人。」

NBC等外媒報導,數月來,2名候選人的民調支持率都不相上下,拜登競選團隊原本將辯論視為扭轉選情的關鍵時刻,但總統的表現卻讓民主黨人陷入恐慌,他看起來連說話都有些費勁,聲音虛弱又沙啞,剛開場時甚至口誤連連,後來才比較進入狀況,但仍經常無故凝視遠方。

一位民主黨顧問直言,「很難主張我們不應該提名其他人。」拜登競選團隊一名策略師形容,這是民主黨人的「集體自殺」,「拜登聽起來聲音沙啞,看起來很疲憊,而且在胡言亂語。他在重複選民們已經感知到的一切。總統拜登贏不了,這場辯論是政治棺材上的一顆釘子。」

▲海利預言拜登會被換掉。(圖/路透)



一名前川普競選團隊成員表示,拜登日漸虛弱又步履蹣跚,讓川普看起來能幹又充滿活力,「我預期民主黨會有人大聲呼籲更換總統候選人。」

52歲的海利也在X發文,「記住我的話……拜登不會是民主黨候選人。共和黨人,提高警覺!」她曾任前南卡州長與駐聯合國大使,仍在角逐共和黨提名期間,也被視為川普的最強勁對手。

不過,拜登競選團隊仍為其表現辯護,宣稱總統為美國提供了「積極與勝利的願景」。

