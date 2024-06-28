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拜登辯論完「民主黨超恐慌」！　海利預言：他會被換掉

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲拜登辯論被普遍認為表現欠佳。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

2024年美國總統大選首場電視辯論落幕，拜登被普遍認為表現差勁，引發民主黨內的恐慌，甚至可能慘遭「換將」。而曾經角逐共和黨提名的海利（Nikki Haley）也預言，「拜登不會是民主黨候選人。」

NBC等外媒報導，數月來，2名候選人的民調支持率都不相上下，拜登競選團隊原本將辯論視為扭轉選情的關鍵時刻，但總統的表現卻讓民主黨人陷入恐慌，他看起來連說話都有些費勁，聲音虛弱又沙啞，剛開場時甚至口誤連連，後來才比較進入狀況，但仍經常無故凝視遠方。

一位民主黨顧問直言，「很難主張我們不應該提名其他人。」拜登競選團隊一名策略師形容，這是民主黨人的「集體自殺」，「拜登聽起來聲音沙啞，看起來很疲憊，而且在胡言亂語。他在重複選民們已經感知到的一切。總統拜登贏不了，這場辯論是政治棺材上的一顆釘子。」

▲▼南卡州前州長的海利（Nikki Haley）在家鄉初選輸給川普。（圖／路透）

▲海利預言拜登會被換掉。（圖／路透）

一名前川普競選團隊成員表示，拜登日漸虛弱又步履蹣跚，讓川普看起來能幹又充滿活力，「我預期民主黨會有人大聲呼籲更換總統候選人。」

52歲的海利也在X發文，「記住我的話……拜登不會是民主黨候選人。共和黨人，提高警覺！」她曾任前南卡州長與駐聯合國大使，仍在角逐共和黨提名期間，也被視為川普的最強勁對手。

不過，拜登競選團隊仍為其表現辯護，宣稱總統為美國提供了「積極與勝利的願景」。

 
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