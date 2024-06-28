美足球場驚見「恐怖天坑」！草皮燈柱遭吞噬　災難瞬間全錄下

▲高登摩爾公園（Gordon Moore Park）足球場出現天坑。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國伊利諾州一座足球場突然塌陷，形成直徑約100英尺（約30.5公尺）、深度約30英尺（約9.1公尺）的巨型天坑，草皮與燈柱等設施被瞬間吞沒，宛如災難電影真實上演，過程都被監視器拍下。

這起事件26日發生在奧爾頓市（Alton）高登摩爾公園（Gordon Moore Park），市長戈因斯（David Goins）表示，「當時沒有人在球場上，也沒有人受傷，這是最重要的。」不過，如今所有體育活動都已取消。

NEW: Surveillance footage captures the moment a 100 foot wide and 30 foot deep sinkhole swallows a soccer field in Alton, Illinois.



The footage shows bleachers and a light pole getting completely swallowed by the sinkhole at Gordon Moore Park.



According to local reports, the… pic.twitter.com/NPfgz6LLBH — Collin Rugg (@CollinRugg) June 27, 2024

地方官員海恩斯（Michael Haynes）直言天坑宛如電影場景，「看起來好像炸彈爆炸了。」馬凱特天主教高中（Marquette Catholic high school）體育社團負責人霍納（Brian Hoener）也說，災難後果可能「嚴重得多」，「上周的這個時候，我們的足球訓練營還有60、70人在球場上。」

原來，足球場下方有一座礦坑，礦場營運商「New Frontier Materials」聲明證實出現「地面下陷」的狀況，發言人強調安全是優先要務，公司將與市府合作，盡快解決問題，「確保對社區的影響降到最低」。



海恩斯也說，市府仍在等待礦業公司的回覆，確認「地質學家和工程師對此有什麼看法」，包括天坑成因、如何解決以及未來如何避免發生。

《衛報》報導，根據研究，相較於其他地質災害，天坑數量增加是氣候變遷「被忽視」的一個面向。美國地質調查局（USGS）也表示，天坑與土地利用有關，尤其是抽取地下水、建築與開發工程等。