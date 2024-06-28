拜登、川普交鋒！「台灣的辯論鬼才是誰」一票點名他：根本無敵

▲川普（左）、拜登（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

美國2024總統大選首場電視辯論於美東時間27日晚間9時（台灣28日上午9時）登場，現任總統拜登（Joe Biden）與前任總統川普（Donald Trump）睽違4年再次交鋒。就有網友看到兩人過招後，不禁好奇台灣的「辯論鬼才」是誰？貼文曝光後，引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「說到台灣辯論鬼才，第一個想到的是」為標題發文，提到他看到美國辯論會上，兩個老先生互相過招，與此同時，就想知道如果今天台灣要派人辯論，誰最有資格、最有贏面？台灣的辯論鬼才是誰？

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貼文一出，不少網友都直呼，「阿扁辯論說第二，還真沒人敢說第一」、「辯論的話阿扁現在還是電爆檯面上的政治人」、「阿扁絕對第一，當時真的超猛」、「阿扁根本無敵」、「答案永遠只有阿扁」、「阿扁，史上最強」。

▲陳水扁。（圖／記者周宸亘攝）

也有網友討論道，「當然苗博雅，邏輯跟鬼一樣」、「扁、馬都很強，後面的都超弱」、「年輕的扁vs馬」、「以前阿扁，現在國昌」。

綜合外媒報導，此次辯論由CNN舉辦，辯論人不需要準備開場白，每人答題時間為2分鐘，回應時間1分鐘，並有2分鐘結語，辯論全程會穿插2次廣告。此外，81歲的拜登是美國史上「年紀最老」的現任總統，川普則小他4歲、78歲，兩人年齡加起來近160歲，也創下紀錄。