追鏡電視、綠能光電弊案　民眾黨將提案設調查委員會調查

▲民眾黨主席柯文哲，立委黃國昌、黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

國會改革法已於26日正式施行，民眾黨團總召黃國昌28日說，立法院職權行使法修法生效後，有兩個重要議題要處理，分別是鏡電視案與綠能光電弊案；他說，在擬妥相關議案後，將在立法院院會正式提案成立調查委員會，追查鏡電視案與綠能光電弊案。

黃國昌說，上午黨團會議討論，在新的國會改革法案規範上，有兩個重要的案子要處理。第一個，跟新聞自由有關係，也就是政黨的黑手伸入電視新聞台，這件事情茲事體大，一定要徹查到底，「但到目前為止，非常遺憾，在交通委員會成立的鏡電視弊案調閱小組，幾乎調不到任何資料」。

黃國昌直言，在舊的制度下成立的調閱小組，NCC是全力抵抗杯葛，讓調閱小組沒有辦法實際運作下去，也凸顯過去舊的調閱制度在進行相關行政權的監督以及弊案處理上，所面臨的重大限制。

因此，黃國昌說，等交通委員會針對有關鏡電視弊案的調閱小組告一個段落後，民眾黨團會在院會正式提案，「在院會的層次建立調查委員會，調查委員會要處理的，就是鏡電視弊案所環繞的，不管是政黨黑手介入NCC執照的發放，以及在其中所發生的官商勾結」。

接著黃國昌也指出，過去8年，國發基金投資了非常多莫名其妙的投資決策，對於整個國家納稅人造成非常大的損失，「而國發基金所投資的內容，竟然還是涉及到所謂在綠能光電發展上的重大弊案」。

「成立所謂的綠能國家隊，但卻出現綠能國家隊一手拿政府資源、另外一手卻在幫民進黨特定權貴服務，甚至國家的政策竟然是交由特定廠商加以擬定。」黃國昌說，這種臭不可聞的事情，民眾黨團也會在擬妥相關議案後，在院會正式提案申請成立調查委員會加以調查。

至於有關於超思雞蛋的部分，黃國昌說，如果國民黨團有相關的提案要成立，有關超思當初我們農業部的前身農委會，針對這件事情所出現的弊案，如果提案要調查的話，民眾黨團的立場是支持的。