白喊延會審人事同意權　民進黨團：當初協商可臨時會處理

▲民進黨立院黨團召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨團總召黃國昌宣布將在7月12日要求立法院必須再度延會，把未進行二、三讀程序的改革法案，以及NCC人事同意權、考試委員等審查完成。對此，民進黨團28日表示，等正式提出協商再來談，當初朝野協商延會時說可臨時會處理，至於NCC的人事提名早已經送到立法院，現在是被程序委員會擋著。

黃國昌指出，民眾黨主張，目前所提名的NCC委員以及送到立院必須要經過全院委員會加以審查的考試委員，立法院都應該進行實質審查，由於目前還在總質詢階段，剩下的院會只剩下2次，但有很多必須要積極推進的改革法案都還沒有完成二讀、三讀，因此，「在7月12日時，民眾黨會要求立法院必須再度延會，把這些改革法案跟人事同意權審查都能完成」。

民進黨團總召柯建銘今天在黨團記者會時表示，立法院當初朝野協商說要延會到7月16日，至於人事同意權行使，臨時會再來處理，不知道藍白現在的看法，若他們有正式提出，朝野協商再來談。

民進黨團幹事長吳思瑤說，NCC的人事提名早就已經送到立法院，但程序委員會一直還擋著，如果民眾黨也希望能夠進入審查的階段，那是不是民眾黨也應該要國民黨不要再繼續擋案子？