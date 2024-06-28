大罷免時代　柯文哲主張：罷免門檻不動、連署程序應更嚴謹

▲民眾黨主席柯文哲與黨籍立委黃國昌、黃珊珊召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨團總召傅崐萁近來喊話，當前的罷免規定不良，主張罷免總統和罷免立委的標準應該一致。對此，民眾黨主席柯文哲28日表示，他認為現階段不贊成罷免門檻再去改動，但發動罷免的程序要嚴謹且一致；他說，罷免正副總統需提供身分證，但罷免公職不用，變成樁腳抄名冊，這個方式要改掉，不改掉的話每個政黨都拿樁腳的抄一抄，這樣罷免更容易發動。

依現行《憲法增修條文》規定，罷免正副總統必須經全體立委4分之1提議、3分之2同意後提出，並經中華民國自由地區選舉人總額「過半數」投票，有效票過半同意罷免才通過。但在罷免立委部分，只要罷免案投票結果有效票的「同意票」多過「不同意票」，而且同意票數超過原選舉區選舉人總數的4分之1，罷免案即成立。

關於罷免案，柯文哲說，罷免本來是民主制度用來淘汰不適任官員或民代，才不會說當選就保證做完任期，所以罷免是有目的性，「但是現在罷免變成政黨動員甚至仇恨動員的工具，這就是我們不喜歡看到的」。

柯文哲指出，特別是最近所謂的「大罷免時代」，你不支持我的議案、我就去罷免你的立委，你罷免我的我就罷免你的，所以已經變成仇恨動員，「這不是我們喜歡看到的，我們不喜歡看到現在把罷免當作仇恨動員的工具」。

但對於制度設計，柯文哲認為，現階段不贊成罷免門檻再去改動，但法律應當要有一致性，「有件事情還是要提出來呼籲，目前要連署總統副總統的選舉要提供身分證，可是現在要罷免公職，那就是抄樁腳的名冊，只要有姓名、有身分證字號、有戶籍住址，抄一抄就可以當作罷免的門檻根據，這要改」。

「罷免門檻不用動，但是我們反對罷免變成政治工具，所以應當要很嚴謹照規定做。」柯文哲認為，公職罷免抄名冊的方式要改掉，不改掉的話每個政黨都拿樁腳的抄一抄，這樣罷免更容易發動。

柯文哲強調，罷免門檻不要動，但是發動罷面的程序應當要嚴謹而且要一致，你連署總統副總統的程序跟罷免連署的程序不一樣，這不對。