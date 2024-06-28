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藍黨團排案「拉高罷免門檻」　綠委：沒收人民權利會受反撲

▲▼國民黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、副書記長王鴻薇、陳菁徽、立委廖先翔等人，今日下午16：40於議場前開始排班，高喊「堅持改革 守護議場」。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨團總召傅崐萁近來喊話，當前的罷免規定不良。國民黨團下週也將把《選舉罷免法》修正案排進內政委員會。對此，綠委賴瑞隆今（28日）受訪時表示，藍白在荒腔走板擴權法案後民調幾乎腰斬，若重新選舉大概會掉非常多席次，擔心被罷免就想修改遊戲規則，這侵犯人民罷免權，國民黨應該改變作為、重新爭取民心才是正辦。

內政委員會下週排定審查「選罷法」，將罷免門檻從現行「同意大於不同意，且同意票大於選舉人數四分之一」，調高為「同意票數超過被罷免人當選得票數」。預計週三召開公聽會，週四進行逐條審查。

對於傅崐萁拋出此調高罷免門檻，國民黨內有異音，「好麻吉」民眾黨主席柯文哲則表示，現階段不贊成罷免門檻再去改動，但發動罷免的程序要嚴謹且一致。

賴瑞隆表示，罷免門檻修正經過先前討論，當時的黃國昌認為相對多數就可以罷免，民進黨則堅持要四分之一人數、且贊成多於反對，國民黨提出這樣的修正，難免被認為是為了謝國樑解套，謝國樑的根本問題還是要找到民心支持，若人民不認同，提再高的門檻都會被罷免。

賴瑞隆指出，國民黨急著為謝國樑操作，完成修法後為明年度可能的罷免解套，國民黨跟民眾黨荒腔走板擴權法案後民調幾乎腰斬，若重新選舉大概會掉非常多席次，這也是他們所擔憂，若失了民心擔心被罷免，就想修改遊戲規則，這侵犯人民罷免權。

對於傅崐萁提案版本，賴瑞隆指出，國民黨應該改變作為、重新爭取民心，停下違憲法案、回到民生議題，這才是正辦，不然只是想修高罷免門檻保護自己，只會受到民意反撲。

對於藍營質疑林右昌介入罷免，賴瑞隆指出，罷免案都是由民間發起，一開始也走得很辛苦，但整個加速升溫是來自國會擴權法案引發青鳥，大家也看到國民黨一些行為，反而加速罷免謝國樑行動，若國民黨想引導成政黨介入不會有正面效果，若是政黨介入速度不會這麼慢。

賴瑞隆直言，朱立倫要介入還要把林右昌拖下水，若真的是政治鬥爭，他不會現在才出現，林右昌擔任基隆市長八年，看到謝國樑荒腔走板的做法有自己的感觸，縣市首長不得民心，罷免就可能升起，全台那麼多縣市首長為何只有謝國樑被罷免，他應該深自檢討。

賴瑞隆指出，若國民黨不檢討還刻意引導，這樣失民心的作為只會有更多罷免產生，人民當家作主，當初韓國瑜89萬高票當選也被93萬高票罷免，若失去民心，不管怎麼修高罷免門檻都擋不住。
 

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