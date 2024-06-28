　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

赴陸旅遊升橙色警示　民進黨：中共「惡法」讓國人赴中風險遽升

▲▼民進黨發言人吳崢。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者呂晏慈攝）

記者杜冠霖／台北報導

陸委會宣布調升中國及港澳旅遊警示為「橙色」燈號，建議國人避免「非必要旅行」，民進黨發言人吳崢今（28日）指出，中共近年公布的多項「惡法」侵犯人權、恐嚇民眾已是劣跡斑斑，如今再以「懲獨22條」發動法律戰，形同公開威脅所有堅持民主自由的台灣人，更是國際社會公認的「破壞現狀」；要呼籲中共早日放棄這種傷害兩岸關係又侵犯人身權利的惡劣行徑，也要強烈建議國人若非必要應謹慎評估是否前往中國，成為中國「惡法」下的新受害者。

吳崢表示，中國近年以來頻繁製造各種「惡法」，從新修訂的「國家安全法」、「反間諜法」、「保守國家秘密法」、「港版國安法」、「香港基本法23條」，再到最近的「懲獨22條」，全都是無視民主自由、侵犯人身權利、製造恐懼氛圍的「武器化法律」，更大幅提升台灣人赴中港澳時可能面臨的人身威脅。基於保護國民安全、建立正常兩岸交流的立場，提升中港澳旅遊警示確有必要。

吳崢強調，中共對台灣的法律戰和「灰色地帶衝突」作為，就是在單方改變現狀、傷害兩岸關係、破壞區域和平穩定，也已受到美國國務院等國際社會的公開譴責。在野黨不該繼續無視政府對恢復兩岸正常交流所釋放的「善意」，與中國越來越不加掩飾的對台灣與民主世界的「惡意」。

吳崢指出，朝野面對中國的「極限施壓」應團結一致，站在台灣國家安全與人民利益的立場，而非「為虎作倀」地趁機幫中共宣傳「九二共識、一中原則」、用「檢討受害人」的方式替真正的「加害人」說話。

對於「懲獨22條」，吳崢指出，在中共公布「懲獨22條」之前，已經頻繁有台灣人入境中港澳遭遇盤查留置、訊問施壓，甚至人身權利與安全受到不法侵害的案例頻傳；如今中共更以「懲獨22條」揚言對台灣人祭出最重處罰為「死刑」的公開恫嚇，未來國人赴中會遭遇的風險只會越來越高。

吳崢直言，且中共對「台獨」定義不清、司法審判黑箱不透明、執法常出於政治目的，中共政權更無基本的法治人權概念。一定要提醒國人謹慎思考是否有赴中港澳的強烈需求，行前也務必到陸委會「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄，避免成為中共極權惡法下的新受害者。

ET快訊
暴雨炸新北　土城積水嚴重「馬路變黃流」
抽中賺2萬　「黃仁勳概念股」下周公開申購
「新冠變異株LB.1」傳染力更強！　醫：1族群口罩要戴起來
快訊／103台人峇里島被逮　外交部：調查完儘快遣送回台
快訊／午後雷雨炸新北！　中和馬路變成一條河
快訊／0056配息公告　年化配息率衝破10%
快訊／峇里島103台灣人被逮　將驅逐出境

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「民進黨不曾調高罷免門檻」　黃捷嗆：藍委沒有面對民意的勇氣

愛丁堡、高雄締盟突喊卡　陳其邁喊話：城市交往不應受政治打壓

轟林右昌留給基隆5大爛尾　國民黨質疑：操作罷免謝國樑轉移焦點？

藍黨團排案「拉高罷免門檻」　綠委：沒收人民權利會受反撲

賴清德視導成功嶺喜獲結訓成績單　顧立雄笑稱「這項目」分數很高

童子賢被總統府切割！接新職才9天不保？　周玉蔻：他該主動請辭

103台籍人士涉詐峇里島被逮　外交部籲印方調查後遣送回國

林佳龍喊讓台灣成經濟日不落國　曝台美外交共通點「現在是最好時機」

國會改革法生效首場總質詢　卓榮泰：感覺還不錯「不會以身觸法」

快訊／綠議員總統大選表態支持侯友宜　民進黨祭重懲：停權3年處分

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

三寶鬼切被撞想發火　被後車狂飆髒話教訓

新觀音像吊掛出包慘斷頭！廟方花170萬重訂製＋求償

林襄單身中認「我個性有問題」

花蓮郵差頂烈日送信　疑中暑自摔昏迷倒地

醉男疑騷擾超商女顧客！　正義店員出面阻止遭揮拳

「民進黨不曾調高罷免門檻」　黃捷嗆：藍委沒有面對民意的勇氣

愛丁堡、高雄締盟突喊卡　陳其邁喊話：城市交往不應受政治打壓

轟林右昌留給基隆5大爛尾　國民黨質疑：操作罷免謝國樑轉移焦點？

藍黨團排案「拉高罷免門檻」　綠委：沒收人民權利會受反撲

賴清德視導成功嶺喜獲結訓成績單　顧立雄笑稱「這項目」分數很高

童子賢被總統府切割！接新職才9天不保？　周玉蔻：他該主動請辭

103台籍人士涉詐峇里島被逮　外交部籲印方調查後遣送回國

林佳龍喊讓台灣成經濟日不落國　曝台美外交共通點「現在是最好時機」

國會改革法生效首場總質詢　卓榮泰：感覺還不錯「不會以身觸法」

快訊／綠議員總統大選表態支持侯友宜　民進黨祭重懲：停權3年處分

10分吃完20顆漢堡排「免費+2000元禮券」　肉旨房推出大胃王活動

寵物店前員工曝「老闆生前暖舉」　愛動物救浪浪：他們不可能說謊

詹皇、柯瑞下周合體當隊友　美男籃主帥柯爾：他們能配合得很好

寮國對陸客實施15天免簽　暑期旅遊訂單激增140%

買房要「小換大or一次到位？」　網見1關鍵秒答：成本很高

「民進黨不曾調高罷免門檻」　黃捷嗆：藍委沒有面對民意的勇氣

坐月子遇到921地震　台中女聽到地震警報「頭爆痛半身麻木」求診

暴雨炸新北　土城永豐路積水嚴重「馬路變黃流」！一片黃畫面曝

快訊／嘉義太平老街「賓士停路邊」突起火！　整台燒成廢鐵

愛丁堡、高雄締盟突喊卡　陳其邁喊話：城市交往不應受政治打壓

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

政治熱門新聞

明年補班休假僅一次！春節假期長達9天　年後2月8日要上班

北市信義區景勤里長罷免案成立　7/20投票

東山高中超收　校長驚回：想不到這麼想讀

沈伯洋：傅崐萁救了我一命！　驚人內幕曝

童子賢自嘲講錯話　但台積電挺他

童子賢稱「賴清德讓我繼續談核能」　總統府：並沒有

中共35戰機北中南東「全面圍台」　航跡圖畫滿紅框！剩東北有空隙

保單強制執行新指引！　鍾佳濱、黃珊珊合作完成「拆彈第一步」

沈伯洋嘆關鍵時刻造謠攻擊：乾脆抹我是CIA

103台籍人士涉詐峇里島被逮　外交部籲印方調查後遣送回國

「真的阿彌陀佛！」立院電梯爆11缺失

寵物店老闆被逼上絕路　蔣萬安出手：請相關局處研究更妥適做法

快訊／2025年行事曆公布！　3天以上連假有6個

民調／「台灣人認同」達76.8%　「雙重認同」自認台灣+中國人跌破一成

更多熱門

相關新聞

民進黨的存在價值在哪裡？

民進黨的存在價值在哪裡？

民進黨對於強化立委職權的國會改革法案努力了近30年，但在獲得完全執政後，立即以當年他們對抗執政黨的態度，來對待今日的在野黨。更糟糕的是，對於過去所做所為，擺出明顯的雙重標準，昨是今非，髮夾彎與不認帳。

保單強制執行新指引！　鍾佳濱、黃珊珊合作完成「拆彈第一步」

保單強制執行新指引！　鍾佳濱、黃珊珊合作完成「拆彈第一步」

藍營嗆造謠「早知有人盯梢媒體為何不動作」　沈伯洋打臉：當時就通報

藍營嗆造謠「早知有人盯梢媒體為何不動作」　沈伯洋打臉：當時就通報

赴陸旅遊警示改橙色！李孟諺：提醒非禁止　「有國人被扣沒返台」

赴陸旅遊警示改橙色！李孟諺：提醒非禁止　「有國人被扣沒返台」

白喊延會審人事同意權　民進黨團：當初協商可臨時會處理

白喊延會審人事同意權　民進黨團：當初協商可臨時會處理

關鍵字：

中國港澳民進黨懲獨吳崢台海局勢

讀者迴響

熱門新聞

幫修陽台換同意書被打臉！網揪「是2個工程」

快訊／36歲張元植墜崖身亡！最後身影曝光

快訊／36歲台灣知名登山家　驚傳白朗峰墜崖250公尺身亡

19歲女大生擔任獅子會會長：看看不一樣的世界

《大熱門》高中正妹命危　車禍畫面曝光！

即／曾上綜藝大熱門…高中正妹練機車出車禍命危

寵物店老闆亡　2樓屋主：一樣不簽

獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　遭肉搜2個月不敢回家

台灣很好「但1原因崩潰」　陸人妻不再來！台人點頭

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」

新冠中鏢「一問都是天選之人」　感染原因曝

知名中醫師突發心臟病猝逝！好友醫哀痛證實

快截止了！「3張千萬發票」沒人領　繳停車費中大獎

女工被垃圾車撞進壓縮箱！翻7000頓垃圾找嘸人

快訊／張元植墜崖身亡！　妻子發聲了

更多

最夯影音

更多

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面