赴陸旅遊升橙色警示　民進黨：中共「惡法」讓國人赴中風險遽升

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者呂晏慈攝）



記者杜冠霖／台北報導

陸委會宣布調升中國及港澳旅遊警示為「橙色」燈號，建議國人避免「非必要旅行」，民進黨發言人吳崢今（28日）指出，中共近年公布的多項「惡法」侵犯人權、恐嚇民眾已是劣跡斑斑，如今再以「懲獨22條」發動法律戰，形同公開威脅所有堅持民主自由的台灣人，更是國際社會公認的「破壞現狀」；要呼籲中共早日放棄這種傷害兩岸關係又侵犯人身權利的惡劣行徑，也要強烈建議國人若非必要應謹慎評估是否前往中國，成為中國「惡法」下的新受害者。

吳崢表示，中國近年以來頻繁製造各種「惡法」，從新修訂的「國家安全法」、「反間諜法」、「保守國家秘密法」、「港版國安法」、「香港基本法23條」，再到最近的「懲獨22條」，全都是無視民主自由、侵犯人身權利、製造恐懼氛圍的「武器化法律」，更大幅提升台灣人赴中港澳時可能面臨的人身威脅。基於保護國民安全、建立正常兩岸交流的立場，提升中港澳旅遊警示確有必要。

吳崢強調，中共對台灣的法律戰和「灰色地帶衝突」作為，就是在單方改變現狀、傷害兩岸關係、破壞區域和平穩定，也已受到美國國務院等國際社會的公開譴責。在野黨不該繼續無視政府對恢復兩岸正常交流所釋放的「善意」，與中國越來越不加掩飾的對台灣與民主世界的「惡意」。

吳崢指出，朝野面對中國的「極限施壓」應團結一致，站在台灣國家安全與人民利益的立場，而非「為虎作倀」地趁機幫中共宣傳「九二共識、一中原則」、用「檢討受害人」的方式替真正的「加害人」說話。

對於「懲獨22條」，吳崢指出，在中共公布「懲獨22條」之前，已經頻繁有台灣人入境中港澳遭遇盤查留置、訊問施壓，甚至人身權利與安全受到不法侵害的案例頻傳；如今中共更以「懲獨22條」揚言對台灣人祭出最重處罰為「死刑」的公開恫嚇，未來國人赴中會遭遇的風險只會越來越高。

吳崢直言，且中共對「台獨」定義不清、司法審判黑箱不透明、執法常出於政治目的，中共政權更無基本的法治人權概念。一定要提醒國人謹慎思考是否有赴中港澳的強烈需求，行前也務必到陸委會「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄，避免成為中共極權惡法下的新受害者。