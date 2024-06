拜登川普沒握手！經濟政策攻防　川普：我執政「美國經濟最偉大」

▲ 川普與拜登展開辯論。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國2024總統大選首場電視辯論會於當地27日晚間9時(台灣28日上午9時)登場,現任總統拜登與前任總統川普交鋒,2位候選人進場後和4年前一樣,並未握手就展開辯論。主持人首先問及通貨膨脹等經濟議題,川普強調他執政期間美國「經濟最偉大」,拜登則提出反駁。

綜合CNN及BBC,2位候選人在4年前的辯論會因防疫規定沒有握手,27日的辯論開始前,拜登助理也透露,他預計不會和川普握手,「他2020年也沒必要握手,為什麼現在需要改變?」而稍早辯論會開始前,兩人陸續進場後站在辯論台前,果真沒有握手就開場。

Biden and Trump do not shake hands pic.twitter.com/htlNAM5DLo