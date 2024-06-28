拜登川普沒握手！經濟政策攻防　川普：我執政「美國經濟最偉大」

▲ 川普與拜登展開辯論。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國2024總統大選首場電視辯論會於當地27日晚間9時（台灣28日上午9時）登場，現任總統拜登與前任總統川普交鋒，2位候選人進場後和4年前一樣，並未握手就展開辯論。主持人首先問及通貨膨脹等經濟議題，川普強調他執政期間美國「經濟最偉大」，拜登則提出反駁。

綜合CNN及BBC，2位候選人在4年前的辯論會因防疫規定沒有握手，27日的辯論開始前，拜登助理也透露，他預計不會和川普握手，「他2020年也沒必要握手，為什麼現在需要改變？」而稍早辯論會開始前，兩人陸續進場後站在辯論台前，果真沒有握手就開場。

Biden and Trump do not shake hands pic.twitter.com/htlNAM5DLo — Aaron Rupar (@atrupar) June 28, 2024

主持人第一個問題針對經濟與通膨高漲，拜登回應，川普卸任後留給他「崩潰的經濟」，失業率不斷上升，「我們必須重新組織」，更稱川普執政期間「情況糟糕」，「他根本沒做什麼」，且多次使用「混亂」一詞。

川普則聲稱，美國在他執政期間擁有「最偉大的經濟」，「我們受到新冠疫情打擊，遇到這種情況時，我們花了必要的錢，才不會陷入大蕭條」，「一切都很好」，並攻擊拜登的防疫政策和執政期間經濟數據；拜登則反駁稱川普的經濟政策「讓富人受益」。