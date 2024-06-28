誰是川普副手　紐時點名3人選

▲川普18日在德州全國步槍協會的活動上進行演說。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國總統選舉電視辯論熱潮期間另一個重要話題－誰是前總統川普的副手搭檔，可能最快本週末就有結果。紐約時報今天預測，俄亥俄州聯邦參議員范斯、北達科他州長柏根與佛羅里達州聯邦參議員盧比歐3人已進入最後角逐。

「紐約時報」（New York Times）引述3名近期與川普（Donald Trump）談話的不具名人士說法報導，川普對俄亥俄州聯邦參議員、暢銷書「絕望者之歌」（Hillbilly Elegy）作者范斯（J.D. Vance）、商界出身的北達科他州長柏根（Doug Burgum）與古巴移民之子、佛羅里達州聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）3人擔任副手最有興趣。

不過南卡羅來納州聯邦參議員史考特（Tim Scott）與前住房與城市發展部長卡森（Ben Carson）的支持者仍在遊說，兩人都是非裔男性。

紐時與「華爾街日報」（Wall Street Journal）曾報導，柏根與盧比歐最有可能擔任川普的副總統候選人，不過美媒近期把焦點轉向39歲的年輕聯邦參議員范斯。

范斯2016年出版已改編成電影與電視劇的暢銷書「絕望者之歌」，全書寫出鐵鏽帶出身、經濟破敗白人家庭子弟的絕望與奮鬥，成為當年美國出版界最重要的傳記，也是解讀川普崛起的重要社會背景參考。

幼年家境貧窮的范斯高中畢業即投入軍旅，參加過伊拉克戰爭，退役返鄉就讀當地大學，再進入耶魯大學法學院，畢業後加入創投界。范斯成功翻身的故事激勵不少美國年輕世代，2022年在川普支持下，參選聯邦參議員勝出一時成為話題。

3位有可能成為川普副手的人選今天都陪同出席電視辯論，不過川普是否會在辯論時或本週末宣布仍是未知數。

曾經擔任選秀實境節目主持人的川普向來喜愛「面試」，過去從副手到內閣官員都得通過拷問才能過關任官。前白宮負責媒體的官員杜布克（Mike Dubke）指出，川普是個推銷員，這內建在他的DNA裡。他會一路玩到底，直到不感興趣或無利可圖時。

由於川普只能再做一任，若當選，副手搭檔4年後有機會扶正，共和黨內不少人躍躍欲試。右派媒體福斯新聞（Fox News）宣布已敲定多位可能競爭者專訪，不過盧比歐對猶如媒體公開面試的安排有意見。

川普行事難拿捏，何時宣布副手各方也說不準。川普助理們建議記者，這段時間最好24小時盯著川普的社媒推文。