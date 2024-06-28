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拜登、川普辯論倒數！CNN禁媒體進入現場　白宮記者團怒了

▲▼2024美國總統大選辯論攝影棚。（圖／路透）

▲2024美國總統大選辯論攝影棚。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）與前任總統川普（Donald Trump）將於美東時間27日晚間9點（台灣時間28日早上9點）進行2024總統大選首場電視辯論。在辯論開始前，美國白宮記者協會（WHCA）發表聲明，批評主辦這場辯論的CNN禁止多名白宮記者進入攝影棚的做法，僅允許1名記者在廣告時段短暫進入攝影棚觀察。

綜合多家外媒報導，白宮記者協會主席歐唐諾（Kelly O'Donnell）在聲明中指出，記者協會對CNN不允許白宮記者進入攝影棚的決定表示關切，強調記者需要直接觀察兩位候選人的表現，而不僅僅是通過電視鏡頭來進行報導。

歐唐諾指出，記者在現場觀察到的細節，例如候選人在麥克風與攝影機關閉時的言行，可以提供獨立的見解，這與單純報導辯論內容有所不同。

歐唐諾進一步表示，只允許1名平面媒體記者在廣告時段進入攝影棚是不夠的，記者有責任代表美國人民記錄和報告總統相關的事件和行動，並呼籲CNN調整計劃，以允許更多記者進入現場。

拜登與川普的競選團隊都支持白宮記者協會的要求。

CNN回應，他們尊重白宮記者協會的角色以及其對新聞自由的支持，但也再次重申，由於總統辯論是在CNN攝影棚舉行，且現場沒有觀眾，也不對媒體開放，因此他們的決定是合理的。

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