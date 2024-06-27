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火力發電廠惡火漫天濃煙！台中市府重罰台電500萬　罰單遭撤銷

▲▼台中火力發電廠火警。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中火力發電廠2021年發生火警，造成濃煙漫天，台中市府因此重罰500萬元。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

台電台中火力發電廠2021年6月間發生火災，造成周邊惡臭，濃煙漫布整個天空。台中市政府環保局以違反《空污法》裁罰最高500萬元。台電不服，打起行政訴訟，一審台電敗訴，但案件上訴二審後，最高行政法院改認定台中市府開罰無理，因此撤銷罰單。

台中火力發電廠於2021年6月10日早上發生火災，原來發電廠麗水場區的煤炭輸送帶輸送煤炭過程中起火燃燒。大火造成濃煙漫天，還產生惡臭。台中市環保局人員隨即派員稽查，認為現場產生大量黑煙的明顯粒狀物，嚴重影響附近地區空氣品質及有危害國民健康之虞。

台中市政府依照現場稽查跡證，並請台電人員到場說明後，認為違反《空污法》相關規定，裁罰最高罰鍰500萬元。台電不服，訴願失敗後，打起行政官司，一審台中高等行政法院駁回台電請求，台電上訴第二審。

二審最高行政法院審理後，認為本件火災事件的原因，在於煤炭輸送過程中，落煤黏著於滾軸，摩擦生熱而引起火災，台電確實對此有管理不當的責任。但最高行政法院認為，查獲空氣污染時主管機關應依照《公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則》，有相關公式計算裁罰標準；但台中市府卻未依照該準則，而以最高罰鍰500萬元開罰，並未具體詳實的說明，也欠缺相關證據證明之。最高行政法院認為這有行政機關「裁量怠惰」的違法，因此撤銷罰單處分。全案確定。

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