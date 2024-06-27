洗錢教父涂誠文遭通緝行蹤成謎　5年前「黑吃黑」判3年8月定讞

▲洗錢教父涂誠文，遭最高法院判刑3年8月定讞。（圖／翻攝涂誠文臉書）



記者吳銘峯／台北報導

被稱為「洗錢教父」的睿森銀樓負責人涂誠文，因為涉及多起洗錢案件已經遭到檢方發布通緝，目前行蹤成謎。2019年間檢方偵辦某起強盜案件時，查出他非法經營地下匯兌，因此將他提起公訴。最高法院審理後，27日將他判刑3年8月定讞。

綽號「洗錢教父」、「黃金大亨」的涂誠文，心思縝密。由於先前爆發多位檢警高層捲入的「88會館」招待案，檢方根據金流查出涂誠文也涉及本案，更深入追查後，才發現他涉嫌利用銀樓，長期經營地下匯兌業務，還透過虛擬貨幣交易所，協助博弈、詐騙集團洗錢。

不僅如此，檢方也查出他2020年到2023年間，透過人頭科技公司，向線上遊線公司購買遊戲點數，金額達百億元；之後他再透過網路把點數賣給境外成立的香港公司，假借「出口」名義，向國稅局申請退稅，4年來詐領稅金數億元。

時機成熟後，檢警準備收網，卻發現涂誠文不知去向。案經台北地檢署於本月初首度發動搜索行動，但沒能逮捕涂誠文；檢方近日內拘、傳不到，最後於日前對他發布通緝。

至於本案是涂誠文在2018年間委託Uber女司機協助載運3000萬元現金，但遭四海幫大哥郝廣民指使小弟當街持刀行搶。不過檢警深入追查，認為應該是黑吃黑，因此除了強盜部分起訴以外，檢方也依照違反《銀行法》等罪，對涂誠文提起公訴。

涂誠文一審獲判無罪，但二審改認定他有罪，判刑5年，更一審日前改判刑3年8月。全案再上訴，最高法院27日駁回上訴定讞。