FUN暑假戲水樂　竹市府前廣場噴水設施6月29日開放

▲新竹市政府將於6月29日起開放府前廣場噴水設施。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

近日全台各地出現高溫天氣，為讓市民朋友在夏日能夠清涼一「夏」，在水情穩定前提之下，新竹市政府將於6月29日起開放府前廣場噴水設施。新竹市長高虹安表示，透過開放府前廣場噴水設施，免費提供大小朋友戲水、親水的消暑場所，滿足市民休閒的需求，讓親子們在暑假期間有個消暑戲水的好去處，致力打造親子幸福的宜居城市。

行政處說明，市府前廣場噴水設施的水質經過殺菌、消毒，具有游泳池衛生的合格等級，並將水循環再利用，不浪費水資源，噴出的水壓是緩升、緩降，讓大、小朋友玩水玩得安全又安心。

此外，市府更提供多樣貼心服務，包含免費提供水槍租借（數量有限），並於一樓服務中心內放置紙毛巾、吹風機、梳子等供民眾使用。民眾如有更衣需求，可使用市府內無障礙廁所兼親子廁所，也提醒民眾在歡樂之餘，注意安全及防曬等措施。

行政處表示，配合國中小學校暑假時間，今年市府前廣場噴水設施開放期間為6月29日至9月1日，噴水時間為平日週一至週五，每天8時、12時各開放噴水15分鐘，17時至19時加碼連續2小時噴水；逢週六、週日則從15時起至晚19時，連續4小時不間斷噴水，歡迎新子家庭大手牽小手，在噴水設施開放期間，一起到府前廣場戲水，體驗夏日水樂園的親子歡樂時光。