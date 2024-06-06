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新竹「晴空匯」火警奪2勇消性命、消防稽查多項缺失　監院介入調查

▲新竹火警破百人受困待救，「啟德機械出手了」180頓吊車救援。（圖／記者楊永盛攝）

▲新竹市豐邑晴空匯大樓火警。（圖／記者楊永盛攝）

記者杜冠霖／台北報導

新竹市豐邑晴空匯大樓火警，濃煙密布造成兩名消防員疑因空間迷航而不幸殉職。然而，屋齡僅9年、樓高28層之建物，為何排煙設備無法正常運作，大樓電纜與管道間防火措施是否符合規範，又新竹市政府是否落實高樓層建物之公安申報及安檢措施。對此，監察委員葉大華、王麗珍今（6日）申請自動調查。

新竹市東區「豐邑晴空匯」社區大樓於5月26日晚間發生火警，因社區排煙設備無法運作，致大樓內部濃煙密布，造成兩名消防員入室搶救，疑因空間迷航，氧氣耗盡，無法及時脫困而不幸殉職。竹市府4日下午召開記者會指出，「晴空匯」消防安檢後發現有多項缺失，且防火區劃失效，多處貫穿通道未確實加入防火填塞，導致火警當下濃煙向外逸散。

對此案，監委葉大華、王麗珍表示，本案火災事故大樓為屋齡僅9年樓高28層之建物，然排煙系統為何失靈，致濃煙藉由管道間瀰漫各樓層？究大樓內部管道間是否落實填塞？防火措施有無符合相關安全規範？此外新竹市消防局火災搶救現場指揮調度是否合宜？是否落實三層安全管理機制？救災安全管制、無線電通訊是否完善？消防人員設備是否妥適，以確保消防人員救災及職業安全保障?？

監委指出，另依建築技術規則規定，該大樓需設置緊急升降機，為何消防人員徒步上高樓搶救，而非使用緊急升降機？新竹市政府是否落實高樓層建物之公安申報及安檢措施，對於高樓層建築之救災標準作業程序有無需精進及改善之處？

監院指出，相關情事因事涉消防人員救災安全及人民生命財產保障等議題，監察委員葉大華、王麗珍甚表重視，實有深入調查瞭解之必要。

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