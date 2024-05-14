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防範不動產詐騙　竹市「地籍異動即時通」服務再升級

▲地籍異動即時通適用通知類型。（圖／新竹市政府提供）

▲地籍異動即時通適用通知類型。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

守護市民財產，防範不動產遭受有心人士詐騙或被不法移轉，新竹市政府積極配合中央推動「地籍異動即時通」免費申辦服務，累積今年前4個月申請數已達去年的1.7倍，推動辦理成果豐碩，地政處提醒市民朋友主動申請、善加利用，為自己及家人的財產多加上一道鎖。

新竹市長高虹安表示，現今詐騙案件層出不窮，歹徒騙術不斷翻新，而高價的不動產更成為現今詐騙的新目標，竹市長期以來房地市場交易熱絡，不動產價格亦逐漸提高，為保障市民財產安全，特別要求竹市地政單位應整合市政資源，防範不動產詐騙案件。

地政處表示，為守護不動產持有人的財產安全，內政部推動「地籍異動即時通」服務，民眾完成申請後，名下不動產申請登記的第一時間，即可接到地政事務所的簡訊或郵件通知，為財產安全的最佳防護工具，市府團隊主動深入社區舉辦多場交易安全講座，除增加民眾對於不動產交易流程的了解，並與地政事務所攜手合作，提供現場辦理地籍異動即時通收件服務，廣受好評統計今年前4月申請數高達951件，為去年申請數566件的1.7倍。

地政事務所表示，日前接獲申辦民眾分享，身旁曾有親友發生長輩被誘騙將名下不動產抵押的憾事，因此在得知地政機關有提供地籍異動即時通服務後，立即提出申請，防止長輩再次遇上詐騙。

地政事務所說明，民眾完成申辦「地籍異動即時通」服務後，若名下不動產向地所提出買賣、抵押權設定、書狀補給等12類的申請，系統將自動於案件「收件」及「異動完成」時，分別透過手機簡訊或電子郵件通知申請人，此時，民眾若對通知內容有疑義時，即可在第一時間向轄管地政事務所聯繫確認，及時防範不動產相關詐騙或冒名的情事；另外，自去年11月1日起，地籍異動即時通服務通知對象由1組增加為2組，保障再升級。

地政事務所提醒，申辦地籍異動即時通，免費又簡單，可由不動產所有權人持身分證件到地政事務所親辦，或利用自然人憑證以「數位櫃臺」線上申辦 (https://dc.land.moi.gov.tw/)，亦可於其他土地登記案件一併申請。

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