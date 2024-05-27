快訊／新竹2消防殉職！　再入火場救人疑「氣瓶耗盡 」倒臥樓梯亡

▲新竹東區火警，2消防殉職。（圖／新竹市政府，下同）



記者張靖榕／綜合報導

新竹市東區26日晚間發生住宅大樓火警，消防局金山分隊隊員李詠真及周立鑫2位救災英雄，在救火過程中不幸殉職。新竹市長高虹安今（27日）晨在臉書證實，並表示第一時間趕赴醫院慰問家屬，並對詠真與立鑫的付出致上最高敬意，「願逝者安息」。

高虹安今凌晨4時03分在臉書發文，表示昨深夜22時55分，新竹市東區發生一件集合住宅大樓火警，火災搶救過程中，本市消防局金山分隊隊員李詠真及周立鑫兩位救災英雄，為捨己救人而不幸殉職。

高虹安說半夜接獲消息與了解事發經過後，「我第一時間趕赴醫院慰問家屬，深感心痛與不捨，並請消防局盡全力協助後續事宜，盼能給予痛失親人的家屬更多關懷。」她並責成消防局詳細調查起火及事故原因，並以消防同仁安全為第一要務。

「感謝同仁英勇救災」，高虹安說，對2位打火英雄致上最高敬意，「願逝者安息，我們也會盡力陪伴家屬，一起度過難關。」

新竹市政府也在臉書證實消息，新竹市東區昨日深夜22時55分許發生一起集合住宅火警，現場為燃燒管道間電纜線，產生大量濃煙，消防局金山分隊2名同仁李詠真、周立鑫到場後英勇協助20餘名住戶疏散，因現場大樓停電，並傳出有住戶仍在建築內，2人再次入室執行人命搜索任務時，疑因氣瓶耗盡倒臥現場梯間，經同仁救出後分別送往台大醫院及馬偕醫院急救，2人於1時46分及55分許分別宣告急救無效，英勇殉職。

網友紛紛留言，「難過，有2位優秀的消防弟兄因公殉職」、「英勇奮進！令人感佩」、「2位打火英雄 謝謝您的付出」、「令人悲痛，打火弟兄辛苦了！任務完成！」、「救火人員真的很危險，裝備必須要提升，這樣才會更安全。」