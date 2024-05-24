以市民為先打造安居科技城　高虹安施政報告細數市政推動成果

▲新竹市長高虹安今(24)日進行第11屆第3次定期會施政報告。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

市民為先，逐步向前！新竹市長高虹安今(24)日率市府團隊赴市議會，進行第11屆第3次定期會施政報告。高虹安表示，回顧過去1年多，市府團隊依循施政藍圖施政策略，務實推動市政發展，感謝市議會的指導與支持，盼未來府會持續團結一心，打造屬於所有新竹市民的「安居科技城」。

高虹安表示，為讓市民朋友享有更完善的生活與服務，市府團隊兢兢業業絲毫不懈怠，在「老幼共好」方面，今年1月起市府提高生育津貼補助至3萬元，更放寬好孕專車搭乘範圍、擴大凍卵補助對象、開辦香山區定點臨托，實現全市一區一臨托目標，打造「願婚、敢生、樂養」的幸福城市；在關懷長輩部分，市府持續擴大敬老卡及愛心卡服務、補助長輩全口假牙、發放弱勢長者營養金、啟用千甲日照中心、擴增長照專車接送服務至苗栗，提供長輩更便利、貼心的照顧。

「教育是百年大業！」高虹安說，市府積極營造智慧校園，去年10月啟用竹市校園智慧通APP，並推動「班班有大屏、一師一載具」政策，每年增購800台大屏及1,000台平板，更籌備成立數位實驗高中，多管齊下讓孩子們具備科技力、國際力與人文力；市府也持續優化校園學習環境，加速推動關埔國小三期、建功高中新建校舍、市立新竹幼兒園新建工程等計畫；並預計自113至115學年度在香山、成德、建功等三所市立高中增開14班，提升教育總體量能，全力落實「新竹好學」的願景。

高虹安提到，市府團隊落實「產業創新」施政策略，於去年底成立新創動能辦公室，提供單一窗口新創諮詢服務；並推動舊城商圈復興計畫、市場環境改造、地方型SBIR、推廣在地農漁特產、重啟樹林頭及後站夜市，活絡並振興在地產業發展，提升城市競爭力。

高虹安說，為改善竹市長期交通壅塞問題，市府已向中央爭取核定30案、共10.9億元經費，推動通學步道及路口安全改善，更提早2年完成慈濟路、關新路延伸段通車，引進共享機車服務、增班市區公車、增設10處候車亭及智慧站牌，規劃興建延平、馬偕及停七停車場，紓解地區停車需求，並持續推動縣市先導公車、大新竹輕軌、關埔空橋等重要計畫，打造「交通暢行」的城市環境。

「宜居永續是城市發展的重要關鍵！」高虹安說，市府團隊全力落實聯合國永續發展SDGs目標，帶頭推動減塑、生態保育工作及綠色運輸，並劃設園區空品維護區，完成垃圾焚化廠升級整備；更建置119異地備援中心及桃竹竹苗首座搜救犬訓練場、汰換救災設備、招募企業義消，竹市特搜隊更於4月通過國家中型搜救隊伍認證，逐步強化城市防救災韌性。

高虹安表示，市府厚植城市觀光，舉辦兒童遊藝節、國際風箏節、龍STAY新竹過好年、萬聖節大遊行、香山濕地藝術季、九降風音樂節、館館探索等特色藝文活動，廣獲市民好評；其中，2023國際風箏節更首獲「米蘭設計大獎-銀獎」及「美國繆思大獎-金獎」等2國際大獎殊榮。同時也透過修復將軍村、彩繪那魯灣海堤、改善客家會館、重啟影像博物館、開放新竹漁港懸日廣場及伊斯蘭庭園等措施，吸引更多遊客造訪竹市。

高虹安於報告尾聲指出，感謝市民朋友的支持，市府團隊這一年多穩步落實各項政策，期許未來府會團結一心，以市民福祉為依歸，為竹市開拓更寬廣、更美好的未來。