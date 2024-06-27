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退役中將帥化民批「阿Q式勝利」　海巡署嚴正駁斥：嚴守國際法

▲海巡署26日在金門禁限制海域攔截大陸海警船。（圖／記者張君豪翻攝）
▲海巡署26日在金門禁限制海域攔截大陸海警船。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

對於退役中將名嘴帥化民在節目上評論海巡署驅離大陸擅闖金門禁限制海景船行為是「大陸4艘海警船25日進入金門禁限制水域，海巡署隨即調派巡防艇驅離，認為這是阿Q式的勝利」一案，海巡署不在隱忍、今天署本部正式發表澄清、並駁斥帥化民不當言論。

海巡署強調：26日6時、9時4艘中國海警船進入金門禁限制水域，海巡署立即調派巡防艇全程監控，全數驅離至我國限制水域外。

海巡署說明：於金門水域對應中國海警船，採取併航監控、廣播驅離之作為，是海巡署依國際、國內法對他國公務船、海警船的理性應處作為，和其他國家面對中國公務船襲擾反制作為相同。倘若如帥化民所稱「我方海巡艇從中國海警船船頭前方切過去，發生碰船危險，也可以外交談判結束，不會引起戰爭」，嚴重違反國際法精神，也無助緩和兩岸情勢。

▲海巡署26日在金門禁限制海域攔截大陸海警船。（圖／記者張君豪翻攝）

中國近年來，頻頻以灰色地帶戰術，削弱台灣社會凝聚力，危害國家安全，不僅威脅到我國的政治穩定，也意圖分化社會、挑撥內部團結。海巡署強調，本署夙夜匪懈戍守海疆、堅決維護國家主權、確保海域治安的行動及決心不變。

海巡署更強調：面對中國不理性的行為跟認知作戰，呼籲國人團結一心，共同維護國家主權，避免淪為中國認知作戰之推手。

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