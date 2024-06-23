前士官滯陸3個月！家屬探視曝「胖了8公斤」　盼兩岸重啟協商

▲立委陳玉珍（左）陪同胡姓士官的家眷赴陸探親 。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚、吳佩蓁／金門報導

前金防部25歲胡姓士官，今年3月17日在金門海域海釣迷航，被大陸海警尋獲後，已在大陸留置超過3個月。立委陳玉珍昨（22日）陪同4名家屬搭乘小三通赴陸探視胡男，今日下午一行人提早返金，胡母表示，陸方相當照顧兒子，3個月胖了快8公斤，希望政府將心比心，盡快重啟談判，讓胡姓士官能早日回家。

胡姓士官滯留大陸已超過3個月，並由陸方安置在福建省石獅市一處民宅內，昨日國民黨金門立委陳玉珍陪同胡男父母及妻女，搭乘小三通赴陸探視胡男，一行人今日下午3點半提前返回金門。胡母表示，這次有順利看到兒子，他在那邊吃好睡好，過得還不錯，甚至還胖了快8公斤，住處有冷氣有電視，陸方對他們很照顧。

胡母表示，因為探視時陸方有管制手機，因此沒辦法和兒子合照，不過對方給家屬很大的空間可以跟兒子獨處。此外，胡男和妻女團聚後，女兒童言童語向爸爸炫耀考試100分，胡男和女兒約定「你在多考個200分爸爸就回來了」。

▲胡母表示兒子在大陸過得很好，還胖了8公斤 。（圖／記者林名揚翻攝）

陳玉珍表示，胡男不能回來，主要癥結就是因為0214事件的關係，呼籲陸委會盡快重啟協商，胡母也希望政府能將心比心，「你們處理得快，兒子就回來的快」，盼胡男可以早日回家。

胡姓士官與40歲吳姓釣客在今年3月17日出海釣魚，卻迷航至福建泉州海域，遭陸方海警尋獲，雖吳姓釣客先獲釋返回金門，但胡姓士官卻因身分敏感，遭大陸滯留至今。胡姓士官透過家屬主動申請志願退伍，軍方基於尊重，核定於5月13日零時生效，並期待路方秉持人道精神，儘速讓平安返回。