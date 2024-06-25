陸海警船「2+1編隊」今晨2度闖金門海域！　海巡艇出動警戒

記者林名揚、莊智勝／金門報導

中國大陸頻繁侵擾我海、空域，鄰近的金門水域更時常出現海警船蹤影，光是5月大陸海警船就已9度駛入金馬限制水域。今(25日)民眾再次直擊大陸海警船2度現蹤，一度闖入金湖成功海邊5海浬處。

▲大陸海警船舷號14605闖金門限制水域。（圖／民眾提供，下同）

直擊民眾拍下畫面，今清晨6點就發現舷號14605的大陸海警船出現在金馬限制水域內，該船一早突襲、帶領舷號14513、14515，以2+1編隊突襲進入限制水域，我方也出動海巡艇進行警戒；而大陸海警船雖然一度駛離，但隨後又再度闖入，侵擾意圖相當明顯。據了解，本月海警船已闖入限制水域約3次，但此次一度闖入金門南邊料羅海域9公里、金門西邊烈嶼雙口外7公里處，距離比前2次更近。

海巡署指出，今清晨掌握中國海警船集結跡象，隨即部署海巡艇對應。海警船以2艘1組方式，分別自金門北碇東方、復興嶼南方海域分2組編隊航入我國限制水域。我海巡署派出3艘巡防艇，採取分組對應、平行監控方式，全程蒐證示警，海警船航入時間為上午6時至8時，活動歷時約2小時，即由海巡署將中國船舶驅離至限制水域外。

海巡署表示，中國海警船刻意編隊航入我方水域，滋擾意圖明顯。海警此舉無助金廈人民情感維繫，更無益兩岸對等交流，要求中國體認區域和平、穩定的重要性，海巡署將持續以堅定的立場，守護國家海洋權利。

▼後方還有舷號14513、14515海警船。

▼我方出動一艘海巡艇警戒。