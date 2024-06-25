花蓮越南包機直航再一波！首推三城市觀光　5天4夜往返410遊客

▲越南遊客將搭乘越捷航空A321直飛往返花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣政府與當地旅行業者攜手合作，於今年7月5日至9日推出「花蓮-越南直飛包機」，促進花蓮旅遊產業及提升花蓮的國際知名度，預計吸引180名越南遊客搭乘越捷航空A321直飛往返花蓮，展開為期五天四夜的觀光之旅，花蓮至越南則滿載230名鄉親前往峴港旅遊。

縣府觀光處表示，本次包機特別值得一提的是，將採取「胡志明-花蓮-峴港」的飛行路線，不僅為越南遊客提供直達花蓮的便利，還創新性地連接了越南兩大城市與花蓮，為未來開拓多元化的國際航線奠定基礎。今年縣府已成功引進4架國際直飛包機，皆不受0403地震影響，照常飛抵花蓮，包括4月9日至13日的花蓮-汶萊包機、4月12日至16日花蓮-泰國曼谷包機、4月27日至5月1日花蓮-越南河內包機，以及本次的花蓮-越南峴港包機。

本次包機由花蓮縣旅行商業同業公會、全順、詠莉及東陽等旅行社共同執行，行程涵蓋花蓮著名景點如東大門夜市、雲山水、鯉魚潭和七星潭，全方位展現台灣東部的自然美景與人文特色。期望通過此次活動，不僅能促進花蓮與越南間的民間交流，更能為花蓮觀光產業注入強心針，縣長徐榛蔚歡迎全國民眾前來花蓮觀光。

花蓮縣府也積極透過各種方式協助花蓮直航包機提升市場競爭力，包括爭取中央延長「推動花東永續旅遊境外包機來臺獎助要點」的補助年限至114年底，並於0403地震後爭取到獎助金額提高，縣府另提供包機補助費用，藉由直飛包機的便利性以及獨特的三城市連結，預期將吸引更多越南遊客前來花蓮，感受這座宜居城市的自然魅力與人文風情，進而提升花蓮的國際能見度與觀光產值。