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酒精烤魷魚「射出火箭術」！女童被命中全身燃燒　9秒驚悚片曝光

記者趙蔡州／綜合報導

越南河內市近日發生一件特殊的孩童燒燙傷事故，當地一戶居民的家長在家門口「用酒精烤魷魚」，不料噴出的酒精意外變成「火箭」，直直射向坐在旁邊約2公尺外的女童，造成女童當場遭烈焰焚身，嚇得周遭大人立刻衝上去幫忙滅火，事後火速將女童送醫，整個過程都被監視器拍下。

根據越南SAOstar報導，事件發生在13日晚間6時許，一名男子蹲在家門口用火盆烤魷魚，下一秒他使用酒精打算增加火力時，噴出的酒精卻變成一條長長的火箭，直接撞上旁邊坐在地上正在吃零食的女童。

▲▼烤魷魚+倒酒精=火球術　女娃離2公尺被烈焰直射灼傷。（圖／翻攝自X）

▲女童遭「酒精火箭」噴到，當場全身衣服起火。（圖／翻攝自X）

網路上曝光的9秒影片可以看見，女童被火箭撞上後，全身衣服瞬間燃燒，讓女童痛到發出尖叫，嚇得周遭大人立刻衝上去，把女童抱到鏡頭外滅火，事後火速將女童送醫治療。

黎有晫國家傷燙傷醫院醫生表示，當地經常發生「用酒精烤魷魚」造成的燙傷案例，類似的事故整天都會發生，不過在夏天是最為常見，建議人們應該停止使用酒精燒烤魷魚，改用木炭爐或瓦斯爐等更安全的方式。

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