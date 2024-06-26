越南小三經營賭場放高利貸　警員是地下男友！爆「偷查個資」遭逮

▲越南籍女子涉嫌經營投注站、重利放款，北市警大同分局警員則涉嫌替她查個資，雙雙遭逮。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局警備隊51歲李姓警員疑似將民眾個資洩漏給越南籍小三，26日上午遭北市警局督察室帶回偵辦。北市刑大也同步配合，帶回另名越南籍女子相關涉案人等。其中，證人指認越南籍女子經營地下投注站、放高利貸。至於遭檢舉的應召站、養生館部分早已歇業，目前警方查無相關事證。

警方調查，大同分局警備隊已婚的51歲李姓警員，與另名41歲吳姓越南籍女子交往密切，還用系統替吳女查詢他人個資，並將查到的個資提供給吳女。為此，北市警局督察室自清自檢，26日上午9時許前往大同分局，將李姓警員帶回偵訊。

另外，督察室也申請北市刑大支援，除了李姓警員之外，又帶回吳姓女子等10名相關嫌疑人、證人，目前也在北市刑大同步進行偵訊，除了要釐清2人關係之外，還要調查李協助吳查詢個資的用途。

據了解，李姓警員與吳女關係親密，疑似為地下情侶，被人檢舉多年前曾媒介越南籍女子來台到養生館上班，又疑似從事應召站生意，另外還經營地下投注站，提供給越南人投注，甚至放款給越南同鄉，事業體相當龐大。

北市警局督察室、刑大同步在26日上午進行搜索，先後逮捕李姓警員、吳姓女子等11人到案，但因檢舉的養生館已經歇業，所以查無媒介越南妹到養生館等相關事證。不過，警方已查獲相關重利、賭博事證。

據悉，目前有被害人出面指認吳女放款收取高利貸，而從現場帶回來證人，也指出就是向吳女下注，但目前吳姓女子堅持不打開手機，不排除送鑑識單位解析手機內容。