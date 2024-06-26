　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁才訪問河內！習近平會見越南總理　再談中越命運共同體

▲▼布林肯與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）

▲習近平26日在北京會見越南總理范明政。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯總統普丁日前訪問越南後，中國國家主席習近平26日在北京會見越南總理范明政。他說，中方願與越方「堅持團結友好，堅定相互支持」，雙方並要保持高層交往；范明政則說，越中命運共同體不會受到外界的挑撥離間和干擾破壞。

新華社報導，習近平27日下午在北京人民大會堂，會見日前赴大連出席夏季達沃斯論壇的范明政。

根據報導，習近平向范明政表示，構建具有戰略意義的「中越命運共同體」，符合兩國各自現代化建設需要，有利於維護地區和平穩定，促進世界社會主義事業發展。

習近平說，中方願與越方加強戰略引領，圍繞「六個更」（政治互信更高、安全合作更實、務實合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好）總體目標，「堅持團結友好，堅定相互支持，深化互利合作」。雙方並要「妥善處理海上問題」，加快推進海上共同開發，共同維護地區和平穩定。

他提到，雙方要保持高層交往，共同推進高品質共建「一帶一路」，提升兩國互聯互通水準，推動兩國務實合作高品質發展；中方願鼓勵更多中國企業加大對越南投入，希望越方為中企提供公平、公正、非歧視性的營商環境。

根據報導，范明政向習近平說，越方支持習近平提出的一系列全球倡議，支持中國加入「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」（CPTPP），反對將經貿科技問題政治化。越方支持中方在「台灣問題」上的立場，堅定恪守「一個中國」原則。

范明政表示，越方將深化越中戰略互信和務實合作、構建「具有戰略意義的（越中）命運共同體」，作為越南對外政策的頭等優先和戰略選擇，「不會受到外界的挑撥離間和干擾破壞」。

他說，越方願中方按照「六個更」總體目標，不斷增進政治互信，深化務實合作，鼓勵青年交流，築牢民意基礎，加強多邊協作，妥善處理分歧，確實推進具有戰略意義的「越中命運共同體」。

ET快訊
中國愛迪達員工「小紅書」扳倒高層！　爆料霸凌收回扣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

菲駐美大使：若台海爆發戰爭　可能准美軍用菲基地保衛台灣

全日空波音737突發「機艙氣壓異常」　造成11人身體不適

普丁才訪問河內！習近平會見越南總理　再談中越命運共同體

「5類人」難存退休金！專家警告：恐後悔莫及

韓國YTR網美「傳被老公逼拍片」家中亡　享年32歲

臨終前聽力最慢消失？　安寧病房護理師曝病人離世前3現象

南韓鋰電池廠火災23人慘死！初步屍檢結果出爐　全員「窒息死亡」

巨蛇「處男產子」生下14條小蛇　爬蟲專家：養蛇50年從沒看過

荷蘭總理呂特獲任命北約秘書長　10月上任

韓媒醋勁大發？偷調查黃仁勳「最愛員工」　其實都從這國大學畢業

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

地震！正妹師嚇喊想戴安全帽　要學生讓她先跑拗「我最冷靜」

菲駐美大使：若台海爆發戰爭　可能准美軍用菲基地保衛台灣

全日空波音737突發「機艙氣壓異常」　造成11人身體不適

普丁才訪問河內！習近平會見越南總理　再談中越命運共同體

「5類人」難存退休金！專家警告：恐後悔莫及

韓國YTR網美「傳被老公逼拍片」家中亡　享年32歲

臨終前聽力最慢消失？　安寧病房護理師曝病人離世前3現象

南韓鋰電池廠火災23人慘死！初步屍檢結果出爐　全員「窒息死亡」

巨蛇「處男產子」生下14條小蛇　爬蟲專家：養蛇50年從沒看過

荷蘭總理呂特獲任命北約秘書長　10月上任

韓媒醋勁大發？偷調查黃仁勳「最愛員工」　其實都從這國大學畢業

壓力大睡不好？「3款助眠香氛」推薦　讓你一覺到天亮

女想約砲　男友點頭「要在旁邊看」：跟他收2000元！震碎三觀

捨棄中信兄弟正式合約　林逸翔重新選秀爭取更好身價

冷氣定期洗濾網更省電！台電曝「2NG洗法」超母湯：恐害變形

丹妮婊姐問：為何跟我結婚？　美國老公「滿分回答」超甜閃瞎眾人

菲駐美大使：若台海爆發戰爭　可能准美軍用菲基地保衛台灣

竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位盯新郎　「嚴肅臉」笑翻網友

相關新聞

越南小三經營賭場放貸　警員男友爆洩漏個資

越南小三經營賭場放貸　警員男友爆洩漏個資

北市大同分局警備隊50歲的李姓警員，疑似洩漏個資，在26日上午9時許，由北市警局督察室與大同分局督察組共辦自清自檢，目前李姓警員也被帶回督察室說明，北市刑大也同步配合，帶回另名越南籍女子相關涉案人、證人，證人也指認向越南籍女子經營地下投注站、以高利借貸款項，另外，遭人檢舉應召站、養生館部分早已歇業，警方目前查無相關事證。

北市警竟當淫媒內鬼　勾越南妹騙同鄉下海

北市警竟當淫媒內鬼　勾越南妹騙同鄉下海

美國誘騙中國攻台論述登央視　批美居心不良

美國誘騙中國攻台論述登央視　批美居心不良

花蓮越南包機直航再一波　首推三城市5天4夜遊程

花蓮越南包機直航再一波　首推三城市5天4夜遊程

「廣場舞大媽被叫到立院問話？」　柯志恩酸綠別把習近平刻心裡

「廣場舞大媽被叫到立院問話？」　柯志恩酸綠別把習近平刻心裡

關鍵字：

習近平越南

讀者迴響

最夯影音

更多

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面