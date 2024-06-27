俞大㵢被爆亂花公帑爭議燒　藍綠通過提案要外交部兩周內提調查報告

▲駐美代表俞大㵢。（圖／駐美國台北經濟文化代表處）



記者杜冠霖／台北報導

駐美代表俞大㵢遭週刊爆料亂花公帑，外交部長林佳龍今（27日）至立院外交及國防委員會報告並備質詢，朝野立委都關注相關情事，委員會中也通過藍綠兩黨臨時提案，要求俞大㵢大使以書面方式回應相關爭議、送交外交部，並於兩周內回覆外交及國防委員會。

俞大㵢遭週刊爆料亂花公帑，狂花800萬元購置手工沙發、高級床墊等家具，更以禮賓為由申請購買370萬元的凱迪拉克座車，但遭外交部會計部門擋下。林佳龍今（27日）至立院報告並備詢，林也澄清，外館採購跟核銷有一定程序，俞大㵢也按照這樣的程序申請，有些項目有核可，但建議購車部分在秘書處了解後並未同意，外界比較注意床跟沙發，傳言8百萬，數字是錯的，經過了解，上半年華府駐美大使館跟官邸整個核銷的數字是35萬美金，備用發電機跟硬體設施就28萬美金，剩下核銷項目約7萬美金。

而對於相關情事，藍綠兩黨立委都提出臨時提案，藍營要求外交部召回俞大㵢說明，並於兩周內提出調查報告。綠營也要求外交部盡速調查相關採購程序是否合規，並向社會大眾說明。最終經過兩黨立委協商，修正為請外交部盡速安排俞大㵢以書面方式回覆，送交外交部，並於兩周內回應外交及國防委員會。

藍委徐巧芯表示，要肯定外交部提供速度算快、項目也算清楚，但相關密件沒有法源規定、於法不合，同意民進黨提議盡速調查是否符合採購程序，委員會是否能提供一些問題讓俞大㵢做書面回覆、併入外交部調查。

王定宇則認為，共識就是這件事要盡快釐清，召回大使是大事，國內有相關傳聞，應該讓相關部會盡速調查，有爭議就調回會影響外交事務。

最終通過提案文字如下，「茲因我國外交部駐美代表俞大㵢，經吹哨者爆料及媒體報導，俞代表上任後對於公款使用有浮濫使用之嫌，及私人物品之採購交代不清。並有陳情指出其太太不當使用外館公務車、更有對外交基層人員使喚、霸凌情事，實有調查釐清之必要。請外交部盡速安排俞大㵢大使以書面回覆方式，對此次事件與相關公費支用情形、品項、明細，駐外人員是否遭不當對待與使喚等事提出說明、送交外交部，請外交部調查並做出調查報告，於兩周內回覆外交及國防委員會。」