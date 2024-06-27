台電新政策「用電尖峰就關民眾冷氣」　徐巧芯：跟共產黨有差嗎

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

進入夏季用電高峰，台電於6月初推出節電政策「住商自動需量反應試辦方案」，透過提供價格或電費扣減等方式，引導用戶調整用電習慣，在電力系統有需要時，由遠端自動將用戶使用中之智慧冷氣切換為送風模式或關機，及將智慧除濕機關機等方式，以達節電目的。國民黨立委徐巧芯今（27日）對此狠批，一般民眾的冷氣都要管，跟共產黨還有納粹有何不同？大家都說法西斯主義瀰漫在台灣，人民沒有控制冷氣的自由嗎？

台電針對住商推出節電試辦方案，全台限額2萬台，自願申辦的民眾若有成功節電將享回饋金，不過至今尚未額滿，掀起熱烈討論。台電網站指出，方案執行期間為今年7至11月，每日下午2點至10點，視電力系統需要進行，每次1小時，每日以2次為限，每月執行4次至16次。至於節電回饋金部分，用戶若在執行期間有配合節約用電，且當月累計節電量大於2度，將有「固定電費扣減48元+節電量每度10元」優惠。

徐巧芯今日受訪時直言，自己絕對不會加入這個計畫，「如果為了調控把我冷氣關掉我會很憤怒，我寧可多繳電費也要吹冷氣，民進黨真的很笨！只要使用正確的能源政策，讓電價不要一直往上漲，不要讓政府一直補貼台電，不要用智慧電錶關掉人民冷氣」。

徐巧芯提到，前行政院長蘇貞昌當時推班班有冷氣，結果現在裝了卻不讓人吹，意思是在圖利廠商嗎？一般民眾的冷氣都要管，跟共產黨還有納粹有何不同？大家都說法西斯主義瀰漫在台灣，人民沒有控制冷氣的自由嗎？「才省個48元，你要把民眾冷氣關掉幾次？」

