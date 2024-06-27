　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台電新政策「用電尖峰就關民眾冷氣」　徐巧芯：跟共產黨有差嗎

▲▼徐巧芯 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

進入夏季用電高峰，台電於6月初推出節電政策「住商自動需量反應試辦方案」，透過提供價格或電費扣減等方式，引導用戶調整用電習慣，在電力系統有需要時，由遠端自動將用戶使用中之智慧冷氣切換為送風模式或關機，及將智慧除濕機關機等方式，以達節電目的。國民黨立委徐巧芯今（27日）對此狠批，一般民眾的冷氣都要管，跟共產黨還有納粹有何不同？大家都說法西斯主義瀰漫在台灣，人民沒有控制冷氣的自由嗎？

台電針對住商推出節電試辦方案，全台限額2萬台，自願申辦的民眾若有成功節電將享回饋金，不過至今尚未額滿，掀起熱烈討論。台電網站指出，方案執行期間為今年7至11月，每日下午2點至10點，視電力系統需要進行，每次1小時，每日以2次為限，每月執行4次至16次。至於節電回饋金部分，用戶若在執行期間有配合節約用電，且當月累計節電量大於2度，將有「固定電費扣減48元+節電量每度10元」優惠。

徐巧芯今日受訪時直言，自己絕對不會加入這個計畫，「如果為了調控把我冷氣關掉我會很憤怒，我寧可多繳電費也要吹冷氣，民進黨真的很笨！只要使用正確的能源政策，讓電價不要一直往上漲，不要讓政府一直補貼台電，不要用智慧電錶關掉人民冷氣」。

徐巧芯提到，前行政院長蘇貞昌當時推班班有冷氣，結果現在裝了卻不讓人吹，意思是在圖利廠商嗎？一般民眾的冷氣都要管，跟共產黨還有納粹有何不同？大家都說法西斯主義瀰漫在台灣，人民沒有控制冷氣的自由嗎？「才省個48元，你要把民眾冷氣關掉幾次？」
 

ET快訊
失業爸帶8歲女「台中走回南投」太鼻酸　警所湧關心電話
愛爸陳屍寵物店無人知！群狗哀鳴狂吠　女友下樓驚見悲劇
T-ara芝妍2年婚驚爆破滅！教練直播爆：聽說離婚了　網震撼
快訊／守宮女大生道歉了！　壽司郎：仍會提告
台八女神遭變態醫「架脖子強吻」！　她嚇壞：完全動不了
獨／鄰居搞失蹤開店受阻！愛爸陳屍寵物店　3刀男黑化原因曝
快訊／4人受困花蓮瓦拉米山區！　1死1意識模糊
疑高溫炎熱！台中2雙B車起火燒爛　車內別放這些物品

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新冠、流感、諾羅發威「台灣仍缺藥」　國民黨：衛福部在幹嘛？

卓榮泰副署國會改革修法　行政院：接受法律是無庸置疑

高虹安拜會立院國民黨團　韓國瑜現身：財劃法確實有不公之處

超思雞蛋疑點重重！　洪孟楷：國民黨團將成立調查小組查到底

赴陸旅遊警示傳升至「橙色」　陸委會下午召開記者會

柯文哲批賴清德走向獨裁　朱立倫認同：賴的個人意志超越民主

人頭數7人突冒金句！　韓國瑜看高虹安笑：妳好像白雪公主喔！

卓榮泰皮皮挫？今提釋憲明備詢　行政院：相關應對都有討論

民調／「台灣人認同」達76.8%　「雙重認同」自認台灣+中國人跌破一成

台電新政策「用電尖峰就關民眾冷氣」　徐巧芯：跟共產黨有差嗎

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

小S氣動力火車：都不請我當嘉賓！　無緣金智媛簽名「回去要喝一杯」

新冠、流感、諾羅發威「台灣仍缺藥」　國民黨：衛福部在幹嘛？

卓榮泰副署國會改革修法　行政院：接受法律是無庸置疑

高虹安拜會立院國民黨團　韓國瑜現身：財劃法確實有不公之處

超思雞蛋疑點重重！　洪孟楷：國民黨團將成立調查小組查到底

赴陸旅遊警示傳升至「橙色」　陸委會下午召開記者會

柯文哲批賴清德走向獨裁　朱立倫認同：賴的個人意志超越民主

人頭數7人突冒金句！　韓國瑜看高虹安笑：妳好像白雪公主喔！

卓榮泰皮皮挫？今提釋憲明備詢　行政院：相關應對都有討論

民調／「台灣人認同」達76.8%　「雙重認同」自認台灣+中國人跌破一成

台電新政策「用電尖峰就關民眾冷氣」　徐巧芯：跟共產黨有差嗎

被迫停業慘虧半年！寵物店老闆女兒悲慟「絕不向2樓妥協」

大陸商務部：對歐盟「甲苯胺」續徵反傾銷稅

日本首例！中國女「騎電動行李箱」路上趴趴走　無照駕駛被送辦

妮可基嫚合體15歲女兒完美複製神基因！惡魔「米蘭達」現身網看呆了

新冠、流感、諾羅發威「台灣仍缺藥」　國民黨：衛福部在幹嘛？

找到了！宜蘭大溪國小露營老翁失蹤6天　南方澳沙灘發現遺體

卓榮泰副署國會改革修法　行政院：接受法律是無庸置疑

杭州主教獲教宗任命　就職強調「堅持天主教中國化」

高虹安拜會立院國民黨團　韓國瑜現身：財劃法確實有不公之處

患病救治無效花蓮老樟樹捐軀　化身彈珠台+存錢筒...遺愛人間

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

政治熱門新聞

中共35戰機北中南東「全面圍台」　航跡圖畫滿紅框！剩東北有空隙

傳中國盯梢節目！劉寶傑怒吼：有種抓我

衛福部爆派系角力！　內幕曝光

周杰倫有機會！蔣萬安唱「大巨蛋第一首歌」

補新青安貸款漏洞　財政部增「限貸一次」、新貸戶簽自住切結書

藍委喊與中共「本是同根生」　「我們承認兩岸關係台灣卻不認！」

柯文哲諷：中華民國法律與賴清德牴觸者無效？

P!SCO吉他手自曝曾當柯粉　因這事件棄坑

大巨蛋趕辦演唱會　內政部：北市府應依權責自行決定

新政策「用電尖峰就關民眾冷氣」？　徐巧芯：跟共產黨有何差別

俞大㵢被爆800萬公帑買奢侈品　林佳龍曝實際金額250萬

童子賢稱「非核家園恐讓台衰退」　藍委讚：說出不敢說的真心話

民調／印象最好立委前時力「雙黃」上榜　一綠委被評監督政府最有力

新青安炒房？　財長：78%貸款金額不到1500萬

更多熱門

相關新聞

新冠、流感、諾羅發威「台灣仍缺藥」　國民黨：衛福部在幹嘛？

新冠、流感、諾羅發威「台灣仍缺藥」　國民黨：衛福部在幹嘛？

新冠肺炎提早進入高峰，但台灣醫療資源卻不足，國民黨今（27日）召開「新冠、流感、諾羅3大病毒齊發！缺藥、缺快篩、缺輸液、缺病床，政府解決方案在哪？」記者會，質疑政府面對當前病毒變異，疫情趨於嚴重，但包括缺藥、缺快篩、缺輸液、缺病床等問題，官員腦袋卻有沒有跟著病毒變，呼籲民進黨政府提出解決方案，保護人民的健康。

柯文哲批賴清德走向獨裁　朱立倫認同：賴的個人意志超越民主

柯文哲批賴清德走向獨裁　朱立倫認同：賴的個人意志超越民主

俞大㵢被爆亂花公帑爭議燒　藍綠通過提案要外交部兩周內提調查報告

俞大㵢被爆亂花公帑爭議燒　藍綠通過提案要外交部兩周內提調查報告

藍白磨刀霍霍要查光電弊案　民進黨團：國民黨才是弊端最大來源

藍白磨刀霍霍要查光電弊案　民進黨團：國民黨才是弊端最大來源

陳玉珍、徐巧芯堵綠黨團遭酸「搶鏡」　國民黨力挺：她們需要嗎

陳玉珍、徐巧芯堵綠黨團遭酸「搶鏡」　國民黨力挺：她們需要嗎

關鍵字：

國民黨徐巧芯台電經濟部

讀者迴響

熱門新聞

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

台中父帶8歲女兒走7hrs回南投　原因太心酸

8項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了

他深夜送餐遇搶劫　掏刀砍退2歹徒

阿彌陀佛姐遭撞滿臉血！左手骨折多處擦傷

「4組保健食品」要一起吃！　營養師認證：效果更好

街友被趕　暴怒一拳擊殺摩鐵經理

王仁甫飛大陸「季芹連3天連絡不上」

深田詠美毀了？　達人：沒有片商敢合作

最會「溺愛孩子」星座Top 3

中捷男喊「出獄還要殺人」！點名導師：第一個找你

快訊／41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」了

櫻花妹旅台遇運將超暖提醒　日網共鳴

巨大觀音像吊掛出包「當場斷頭」！工作人員：賠死了

孫安佐爆登成人平台直播！

更多

最夯影音

更多

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面