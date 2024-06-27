陳玉珍、徐巧芯堵綠黨團遭酸「搶鏡」　國民黨力挺：她們需要嗎

▲國民黨今日召開「慌了！怪媽祖、瞎扯媒體盯梢，民進黨亂潑紅漆是沒招了？」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（27日）召開「慌了！怪媽祖、瞎扯媒體盯梢，民進黨亂潑紅漆是沒招了？」記者會，批評民進黨在毫無根據事實的情況下，抹紅造謠，扣在野黨的帽子，令全民毛骨悚然；新北市議員江怡臻強調，國民黨立委陳玉珍在立院走廊上聽民進黨團的公開記者會，就被質疑是盯梢、偷聽，竟還把聲援陳玉珍的立委徐巧芯說搏鏡頭，請問陳玉珍、徐巧芯需要這樣博鏡頭嗎？

江怡臻說，徐巧芯挺身而出聲援自家立委，展現國民黨的團結。反倒是民進黨指國民黨立委鬧場，難道是覺得自己的記者會丟臉到不能開放聆聽嗎？

江怡臻表示，民進黨對於任何事情，現在都只剩下造謠抹紅在野黨的最後一招。對於綠媒指稱有中共的官媒駐台記者參與台灣政論節目的製播，民進黨立委說兩個多月前就知道，也交國安調查，還說有幾分證據說幾分話，如今人心惶惶，請問相關單位可否出來說清楚調查結果？民進黨有什麼證據證明國民黨涉及此案？民進黨發言人，民進黨立院黨團幹部憑什麼藉此影射、攻擊國民黨？

國民黨副發言人康晉瑜提到，先前媒體報導指涉有對岸《新華社》記者至台灣政論節目錄影現場盯梢，若此事為真，國民黨絕對請相關單位嚴辦，但昨天民進黨的記者會卻是惡意連結、抨擊國民黨當中共的馬前卒，在相關報導迄今未能揭露基本的人、事、時、地、物的情況下，請問民進黨哪來的證據指控國民黨？身為執政黨連事實查核都不做，只會對內認知作戰，這樣的團隊人民又如何信賴？

康晉瑜強調，民進黨立委沈伯洋在臉書承認他兩個月前就耳聞此事，沒說出來是因為要一分證據說一分話。但民進黨發言人吳崢卻在毫無證據下胡亂影射、指控國民黨，令人懷疑民進黨是否要在社會、在媒體圈製造麥卡錫主義的氛圍？

國民黨副發言人鄧凱勛則表示，民進黨日前質疑中共統戰台灣，染紅媽祖廟，干預台灣選舉，把媽祖當統戰工具，民進黨連媽祖都不放過，思想審查難道連神明都不放過？如果按照民進黨邏輯，去媽祖廟可能會被統戰，過去前總統蔡英文、賴清德總統也經常到媽祖廟，是否蔡、賴也是中共同路人？