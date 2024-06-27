藍委要求買單盧業中人事　威脅外長「很多預算不能過」：未來不好做

▲外交部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民主基金會日前召開董事會確認韓國瑜擔任董事長一職，對於韓國瑜提名的執行長盧業中，與會董事要求，韓國瑜出席說明推薦理由，此項人事案決議擱置。藍委馬文君今（27日）質詢外交部長林佳龍時直言，若從小地方就這樣卡，執政黨未來就會不好做了，你有很多預算不能通過。林佳龍回應，程序走好、做溝通，人選都有其道理，但也尊重董事會職權，韓院長都沒人卡了，不會有誰卡誰的問題。

馬文君詢問，民主基金會重要嗎？成立後成效如何？林佳龍回應，民主基金會非常重要，發揮很好的二軌外交效果，跨黨派參與、與國際交流合作成果豐碩，聽完代理執行長完整簡報，覺得立法院支持的預算能發揮如此大效果，非常感謝，會繼續努力。

馬文君也追問，既然民主基金會很重要，為何推舉執行長議程擱置？林佳龍回應，第八屆第一屆董事會產生董事長跟副董事長，董事長請假主持立院會議、由我代理，且被推薦者也不在場，董事們想了解董事長提名的執行長，經過討論跟表決，最後決議擱置。

馬文君詢問，大家會不認識盧業中嗎？行政院或總統提名人選讓國會投票時，也都是從很多資料上面了解，董監事不可能沒看過這些背景資料，上任執行長黃玉霖是土木工程背景，在基金會也受到肯定，盧業中是國際關係專業，他來擔任這樣的職務有任何問題？

馬文君警告，若空窗期變成政黨惡鬥非常不好，若要預算可以通過，國民兩黨執政都沒有人干涉民主基金會過多，若讓我們有這樣的感受，希望重新檢視預算運用。馬也指出，外交工作不是那麼容易，所以經費上通常會給予支持，若要用政黨惡鬥干擾，相信對外交工作沒好處，沒有什麼特別瑕疵者，若讓我們感受你就是卡，拼命花納稅錢還要搞東搞西，那未來會更嚴格檢視外交工作。

林佳龍回應，對於人選大家都見仁見智，盧業中也很優秀，董事會有相關程序，董事認為應該到場說明。外界先前有一些猜測，但當時就推舉韓國瑜當董事長，並沒有卡誰，至於執行長需要董事會同意，尊重董事會當天的決定，這需要溝通讓董事們支持人選。

林佳龍指出，就像行政部門提出人選，也需要經過立法院程序，不能提的人沒到、被提的人也沒到，董事會想了解更多也許給予更大的支持，卻沒有辦法對話，自己作為代理主席，就把這件事擱置到韓國瑜下次主持董事會，由他來提，讓董事們了解。

馬文君詢問，現在的人選有什麼瑕疵？林佳龍回應，尊重董事會決定，盧業中的專業在政治學界受到一定的肯定，但外交方向是否跟賴清德方向一致，這是董事會想要了解的部分。

馬文君也嗆聲，若用這樣的理由，你有很多預算不能通過。中華民國是民主自由的國家，而不是誰可以影響人家應該怎麼想，這對外交一點幫助都沒有，再次提醒，若從小地方就這樣卡，執政黨未來就會不好做了。林佳龍僅回應，程序走好、做溝通，人選都有其道理，但也尊重董事會職權，韓院長都沒人卡了，不會有誰卡誰的問題。

