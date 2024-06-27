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大陸 大陸焦點 特派現場

陸大貓熊「雲川」、「鑫寶」啟程赴美　將落腳加州

▲大貓熊「鑫寶」。（圖／央視）

▲大貓熊「鑫寶」。（圖／央視）

記者鄭思楠／綜合報導

中國多年來將大熊貓（台稱：大貓熊）借給各國動物園作為親善大使，並由此促進了當代中國的「熊貓外交」。近年，中美關係緊張之下，目前僅有4隻大貓熊在美國亞特蘭大動物園，租借協議也即將到期。不過，大陸宣布，2隻大貓熊已經啓程前往加州的聖地牙哥動物園，未來還將有其他熊貓赴美。

據《央視新聞》報導，大陸國家林草局消息指出，搭載大熊貓「雲川」、「鑫寶」的車隊當晚駛離大熊貓保護研究中心雅安碧峰峽基地，牠們將搭乘包機從成都雙流國際機場飛往美國，入住聖地牙哥動物園。

「鑫寶」是雌性，生於2020年7月23日，溫柔乖巧。「雲川」則是雄性，生於2019年7月28日，聰明活潑。

▲▼大貓熊「雲川」。（圖／央視）

▲大貓熊「雲川」。（圖／央視）

報導稱，中美雙方派出5名經驗豐富的飼養師和獸醫專家隨機陪同。大熊貓「雲川」「鑫寶」入住美國聖地牙哥動物園後，中方專家還將駐留3個月左右，陪伴牠們度過隔離檢疫期，快速適應新的生活環境。

大陸國家林草局早在4月27日宣布，中國野生動物保護協會近日與美國聖地牙哥動物園簽署大熊貓保護合作協議，將選擇一對大熊貓前往美國聖地牙哥動物園，開啟為期10年的大熊貓國際保護合作。

預期未來將有更多大貓熊抵達美國。美國國家動物園5月29日宣布，已與中國政府達成新的協議，一對成年大熊貓將於今年年底從中國運抵華盛頓。史密森尼國家動物園和保護生物學研究所（NZCBI）透露，這對大熊貓分別是 「寶力」和 「青寶」。

去年11月，大陸國家主席習近平在舊金山舉行的外交峰會上形容大熊貓是「中美人民的友誼使者」，釋放出中國對美恢復熊貓外交的訊號。另外，中國還計劃在2025年將一對大熊貓送往舊金山，這將是舊金山動物園首次迎來大熊貓。

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