接見美國國會USCC　賴清德：盼國際社會阻陸任意劃紅線

▲總統賴清德接見美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」訪問團。（圖／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德賴清德今（25日）接見美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）訪問團，他談及，中國持續藉故增加在台海周邊及南海區域之軍事行動，台灣會持續負責任地處理兩岸關係，並致力維持台海及印太區域現狀，也希望國際社會不應允許中國任意劃設紅線。

賴清德表示，長期以來，USCC都非常重視東亞區域安全，面對威權主義擴張，社會深知，強化台灣安全，就是強化區域安全、促進世界和平與繁榮。

賴清德強調，未來要持續壯大台灣，調整整個社會有更強大的自我保護韌性，以因應各種挑戰，然而，中國持續藉故增加在台海周邊及南海區域之軍事行動，搭配外交打壓、經濟脅迫與認知作戰、法律戰等手段，不斷提升灰色地帶侵擾，破壞區域的穩定。

賴清德說明，台灣會持續負責任地處理兩岸關係，並致力維持臺海及印太區域現狀，也希望國際社會不應允許中國任意劃設紅線。

美中經濟暨安全檢討委員會主席孔榮白（Robin Cleveland）致詞時表示，訪團成員都相當支持台灣關係，此行希望了解如何深化這種關係，並改善雙邊經貿議題；同時要在賴清德面對更具侵略性的中國時表達支持。她認為，中國不只在區域內具侵略性，對全球來說也是如此，他們是以全球的格局來看待中國行徑。

此外，訪團也拜會國安會秘書長吳釗燮，雙方針對區域及全球安全情勢交換意見。吳釗燮提醒訪賓，近年來中國將其國內立法武器化，作為威權擴張的手段，繼本月中增訂其《海警法》第三號令，授權其海警可不經審訊即可拘押外國人、船高達60日之久，上周五更發布所謂嚴懲台獨份子的22條《意見》，讓不僅我國國人，甚至支持台灣國際參與、強化國防韌性的國際友人，都將暴露在中國司法風險之下。

吳釗燮表示，誠如賴清德昨天在記者會上強調「民主不是犯罪、專制才是罪惡」，中國沒有任何權力可以制裁台灣人民，更沒有跨域追訴台灣人民的權力，希望USCC發揮影響力，鼓勵美國及其他理念相近國家，一同譴責中國法律戰，以及以其國內立法爲基礎的灰色地帶襲擾，對於區域及全球秩序所造成的危害。

▲「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）主席孔榮白（Robin Cleveland）一行，拜會國家安全會議秘書長吳釗燮。（圖／國安會提供）