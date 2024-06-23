　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

又有陸生赴美遭遣返　4人均為「理工科背景」

▲▼美國機場，所有自中國入境的旅客必須出示陰性證明。（圖／路透）

▲繁忙的美國機場。（圖／路透）

文／中央社

美國近年不斷升高對於中國的警戒，赴美的中國人也成為美國海關關注重點，陸媒報導，近日再有4名赴美的中國理工科學生被美方盤查和遣返。

中國日報網昨天引述「消息人士」披露，4名赴美留學及參加學術會議的中國學生近日「遭美方無端滋擾盤查遣返」，當事人都是理工科背景，其中2人研究方向與人工智慧（AI）相關。

據透露，美國海關與邊境保護局（CBP）執法人員將4人帶到「小黑屋」連續盤查10多個小時，多次進行誘導性、脅迫性提問，對個人和家庭情況、在美學習和實習、是否為中共黨員、是否與中國政府合作等情況進行反覆盤問，尤其關注中共黨員身分等政治背景和電腦相關科研背景。

「消息人士」表示，美方在缺少事實依據和有效許可的情況下，強行扣留其中1人電子產品，還拒絕2名當事人與家人朋友聯絡，造成其中1人逾30小時與外界失聯。

報導說，據不完全統計，美方近年來無端滋擾盤查遣返30多名電腦相關科系的中國留學生，絕大多數為碩博士生，其中一半以上為博士生，多數來自美國知名大學，研究方向涵蓋人工智慧、網路安全、電氣、軟體工程、資訊工程等領域。

指表示，這些學生入境時被美方滋擾盤查時間普遍超過10小時，被扣留時間最長甚至達5天，最終無一例外被註銷簽證並遣返。

「消息人士」指責，美方做法遠超出正常執法範圍，帶有強烈意識形態偏見，目的不是維護所謂「國家邊境安全」，而是阻遏中國科技發展，維護美國科技霸權，「充分暴露美方的霸道霸凌以及在科技領域的焦慮感和不自信」；這種做法只會「毒化兩國關係民意環境」，阻礙兩國人員往來和人才交流。

ET快訊
大韓航空驚魂　旅客回台了！曝恐怖過程
台灣第一位千萬YTR　真實月收曝光
賠慘了！女外送員撞保時捷911　維修廠曝費用
快訊／雨彈升級　10縣市豪大雨特報
快訊／雨區擴大！大雷雨灌6縣市　台中防暴雨
「司機拉屎在褲上」要等50分　Uber：評估退40元取消費

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

又有陸生赴美遭遣返　4人均為「理工科背景」

「不讓我和女兒進董事會？」　陸富豪怒告上市公司

歐盟對陸電動車反補貼調查　陸商務部：中歐啟動磋商

李玟雕像佇立「武漢烈士陵園」陸網質疑　園方：逝者都可安葬

北京取消旅遊景區預約　故宮、國家博物館除外

陸最大海上自營油田「產油破億噸」　可供千萬人口大城使用20年

暴雨席捲湖南！街道被淹沒「市民划船出門」　山體滑坡8人失聯

桂林60年最大洪水！高鐵站泡一夜「7安檢機損壞」　員工嘆想不到

當街壓制小三連呼6巴掌！　正宮嗆「老公睡一堆女人」：我只打妳

疑忘打P檔！千萬賓利停車5分鐘「溜進河裡」　車主傻眼：不修了

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

女拿橡皮擦問友如何稱呼　網聽擦布：第一次聽到！

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

花蓮寵物店失火！傷亡不明　現場人員路旁急幫狗狗CPR

柴犬掙脫牽繩硬闖馬路　害2車擦撞事後還肇逃！

馬來貘「抵台猝死」將解剖釐清　日網聞訊暴哭：登機前好好的

又有陸生赴美遭遣返　4人均為「理工科背景」

「不讓我和女兒進董事會？」　陸富豪怒告上市公司

歐盟對陸電動車反補貼調查　陸商務部：中歐啟動磋商

李玟雕像佇立「武漢烈士陵園」陸網質疑　園方：逝者都可安葬

北京取消旅遊景區預約　故宮、國家博物館除外

陸最大海上自營油田「產油破億噸」　可供千萬人口大城使用20年

暴雨席捲湖南！街道被淹沒「市民划船出門」　山體滑坡8人失聯

桂林60年最大洪水！高鐵站泡一夜「7安檢機損壞」　員工嘆想不到

當街壓制小三連呼6巴掌！　正宮嗆「老公睡一堆女人」：我只打妳

疑忘打P檔！千萬賓利停車5分鐘「溜進河裡」　車主傻眼：不修了

氧氣罩掉下小孩嚇哭！韓航異常驟降緊急折返　旅客曝驚險過程

古久保健二60歲大壽許願勝利　黃子鵬二軍出賽最快下半季歸隊

「陰莖癌」全球發病率上升！　巴西最嚴重10年6500人斷根

永慶響應「新北市地政局」防不動產詐騙！不動產地籍異動「即時通」保障財產安全

近期病毒+細菌感染很多！醫曝「病房塞滿」：兒童黴漿菌併發肺炎最多

桃園大溪鐵皮工廠大火　濃煙猛竄國道可見！警消全力灌救中

新青安買房！他想先租再自住　過來人曝超慘下場：房客做1事秒GG

郭家瑋認了嚴重戀愛腦！　「失魂行徑曝光」慘被下禁愛令

慢運動思維下的地方創生「國際論壇暨地球市集」在雲林！　

在看我嗎？後座汪戴安全帽等紅燈　翹臀「回眸一笑」電暈路人

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

大陸熱門新聞

當街壓制小三連呼6巴掌！　正宮驚曝老公狂睡女人

疑忘打P檔！賓利停5分鐘「溜進河裡」

消防員救女童吸濃煙中毒　退化成3歲

GG論文成陸國家社科基金成果！研究尺寸越短IQ越高

遭詐22萬！她報案竟被扣獎金、暫緩晉升

創辦人離世未立遺囑！14歲兒繼承「百億市值股票」

嘿咻能成佛　19歲女遭住持誘上床

桂林洪水！高鐵站「泡一夜」7安檢機壞了

美批准116億對台軍售　大陸國防部：將全面加強練兵備戰

脫離安卓！華為Mate70將首發搭載「純血鴻蒙」

男子帶饅頭回家被控竊盜！法院：公司賠2.2萬

台生復旦畢典「暴打老師」慘了！

海底撈7月換帥！「苟軼事」接任CEO

暴雨席捲湖南！街道被淹「市民划船出門」

更多熱門

相關新聞

習近平不偏好川普、拜登誰當選

習近平不偏好川普、拜登誰當選

美國情報機構認為，中國領導人習近平在拜登、川普2名候選人之間沒有任何偏好，對於即將到來的美國總統大選，幾乎看不到任何好處。

美國駐中大使：裴洛西訪台後中方8次表達抗議

美國駐中大使：裴洛西訪台後中方8次表達抗議

兵推到和平推　兩岸趨吉避凶之道

兵推到和平推　兩岸趨吉避凶之道

美中持續矛盾　西方操控香會

美中持續矛盾　西方操控香會

香會氣氛詭異　各方施展軟硬兩手

香會氣氛詭異　各方施展軟硬兩手

關鍵字：

中美關係美中關係中國學生

讀者迴響

熱門新聞

大韓航空「驟降2.1萬英尺」急返航　台旅客曝機艙內狀況

日本拉麵店「排隊1行為」　店員要求重排！台人愣住

病毒大亂鬥！　醫：急診塞爆

樂天MC挨轟懺悔「我不只不正還不會主持」

《順風婦產科》美月要結婚了

胰臟癌年輕患者變多　醫揭：沒症狀卻有「1跡象」小心

李多慧林襄遭前隊友出賣！「崩壞照」PO網瘋傳

即／花蓮寵物店嚴重火警！傷亡不明

韓男星爆性侵學生！逞獸慾下跪懺悔：誤會了抱歉　受害女崩潰錄影

嫩妹吃掉15歲小男友挨告！他認「很舒服」

愛犬寄養在阿嬤家！結果不回家了

跑步機跌倒「摔出窗戶」　印尼女墜樓亡

男友養4比特犬　她遭圍攻「撕咬致死」

「Uber司機拉屎在褲上」要他等50分！萬人看傻

餐酒館老闆喝茫拒測！1088萬麥拉倫當場拔牌

更多

最夯影音

更多

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面