美駐華大使指責北京「積極破壞關係」　陸外交部批不符事實

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國駐中國大陸大使伯恩斯近日接受外媒訪問時稱，中方積極破壞雙邊關係，並煽動反美情緒。對此，大陸外交部今（26）日回應稱，伯恩斯大使的有關言論不符合事實，並指責干擾阻礙兩國人文交流的美國，近期更無端滋擾盤查遣返中國赴美留學生，製造了嚴重的寒蟬效應。

在今日的大陸外交部例行記者會上，發言人毛寧表示，伯恩斯大使的有關言論偏離了兩國元首舊金山會晤達成的重要共識，不符合中美正確相處之道，無助於雙邊關係健康穩定發展。

毛寧稱，中方始終按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的原則發展中美關係，致力於促進中美人文交流；2024年「鼓嶺緣」中美青年交流周目前正在福州舉行，這是中美建交以來規模最大，形式內容最豐富的青年交流活動。

毛寧指出，事實上，干擾阻礙兩國人文交流的不是中方，而是美方，美國以國家安全為藉口，無端滋擾盤查遣返中國赴美留學生，給當事人造成極大傷害，製造了嚴重的寒蟬效應。

「美國在中國人民心目中的形象如何，根本上取決於美國自己」，毛寧最後呼籲美方同中方相向而行，以實際行動促進兩國人文交流，推動中美關係健康穩定發展。

伯恩斯近日接受《華爾街日報》專訪時，罕見公開中方並未落實「拜習會」共識，反而積極破壞雙邊關係，自去年11月以來，中國大陸國安部等單位，對61場公開活動向中國公民施壓，禁止其參加或企圖恫嚇出席者。

除此之外，伯恩斯指責中方加強對駐中大使館社群媒體的發文限制，並煽動反美情緒等，他們曾與中國政府進行無數次對話，但沒任何改變、也沒得到任何解決。