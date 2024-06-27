失戀女遇真命天子甜喊「我喜歡你♥」　結局進了法院

記者黃翊婷／台北報導

女子小美（化名）失戀之後開始使用交友軟體，並結識暱稱為「小旭」的網友，雙方發展成情侶關係，她曾傳訊息告白「我喜歡你♥」，沒想到大約1個月之後對方突然失聯，她則被指控涉嫌提供帳戶給詐騙集團，進而挨告。不過，台北地院法官日前審理此案，認為小美有可能也是「受害者」，最終裁定無罪。

▲小美上網交友，以為遇到真愛，沒想到卻是詐騙集團。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

對於被指控涉詐，小美在判決書中主張，她是因為失戀才會開始使用交友軟體，結識小旭之後，幾乎每天晚上都會聊天，彼此互稱「寶貝、寶寶」，她認為兩人是情侶關係，小旭說要幫忙投資，並承諾負責出資本金，她才會將銀行帳密交給對方操作，沒想到竟淪為詐團的犯案工具。

台北地院法官檢視兩人的對話紀錄，發現小旭從去年2月底開始，幾乎每天都會傳送訊息對小美噓寒問暖，聊天內容包含雙方生活、工作及感情經歷，接著兩人確認關係，並屢屢在深夜通話聊天，每次通話時間幾乎都超過30分鐘，甚至長達1小時40分鐘；兩人交往5天之後，小美曾傳訊息向小旭示愛「我喜歡你♥」。

接著，小旭便開始誘導小美申辦某投資平台的帳戶，還秀出成功入金60萬元的截圖，獲取信任之後，最終成功取得小美的銀行帳戶帳密。在這段期間裡，兩人依舊保持密切聯繫、互動，小旭甚至說出「只希望我們都能好好賺錢」、「妳去公司都要自己帶便當嗎？以後我幫妳煮愛心的」等話。

法官認為，小旭與小美不僅在對話中透露出對未來共同生活的期許，還會互傳表達愛意的冷笑話、關心家人身體健康、報備行程等訊息，兩人就連忘記回覆訊息也會發生爭吵，互動十分親密，直到同年3月底小旭突然消失不讀不回訊息，雙方才停至交流。

法官表示，從兩人的對話紀錄可知，小旭透過訊息、長時間通話等方式與小美建立感情，等到獲取信任之後再騙走帳戶資料，而小美當時剛經歷失戀之苦，有可能無法謹慎、冷靜思考小旭的說法是否合理，進而上當，加上檢方查無其他證據可以證明小美有參與犯罪的行為，最終裁定她無罪，全案仍可上訴。