罵人「大摳呆」瞎扯為了公益　嘴快男挨罰6000元

記者黃翊婷／台北報導

男子阿銘（化名）去年6月間在台北市某廣場，對著一名工作人員大聲辱罵「他X的、大摳呆」，因而挨告。雖然阿銘到案之後辯稱自己是為了公益，但台北地院法官不採信，並依公然侮辱罪判處他罰金6000元，得易服勞役6日。

▲阿銘罵人「他X的、大摳呆」，反而害慘自己。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿銘基於公然侮辱犯意，在去年6月間於台北市某公開廣場上，對正在進行表演的團體工作人員大聲辱罵「他X的、大摳呆」。該名工作人員認為自己的人格及社會評價受損，於是主動向警方報案並決定提告。

阿銘到案之後坦承有做出上述行為，但否認有公然侮辱的意思，他辯稱，之所以會這樣做是「出於公益」。

不過，台北地院法官認為，「他X的」屬於粗鄙言語，「大摳呆」則是嘲笑他人身材臃腫肥胖、反應遲鈍的言語，依照社會通念及一般人的認知，皆有輕侮、鄙視、嘲弄之意，確實會讓挨罵對象感到難堪。

法官接著指出，阿銘遇到糾紛，卻沒有透過理性方式處理，反而在廣場上罵人，行為確實不應該，考量到他的犯罪動機、目的、手段、所生危害、犯後態度等因素，最終依公然侮辱罪判處罰金6000元，得易服勞役6日，全案仍可上訴。