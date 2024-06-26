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社會 社會焦點 保障人權

台北女求職遭詐團監禁、逼上銬　脫逃衝派出所報案卻挨告

記者黃翊婷／綜合報導

女子小花（化名）透過網路廣告找工作，卻遭詐騙集團誘騙至旅館監禁，她好不容易找到機會逃離，立刻衝去派出所報案，沒想到事後卻遭到詐騙受害者A女提告求償23萬元。台北地院法官日前審理之後，採信小花的說詞，裁定駁回A女的告訴。

女子,女性,女生,上班族,崩潰,難過,憂鬱,壓力,短髮（示意圖／CFP）

▲小花求職卻遭詐團監禁。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

A女在判決書中主張，她誤信詐騙集團投資LINE群組的話術，在2022年7月間匯款至小花的銀行帳戶，導致財物損失；雖然小花在刑事部分獲得不起訴處分，但她認為，小花沒有經過確認便將帳戶交出去，有「應注意能注意而不注意之過失」，客觀上仍為詐團的犯罪行為提供助力，因而決定對小花提告求償23萬元。

小花則強調，她是在網路上看到求職廣告，對方保證安全、合法，還有勞健保，並附上真實存在的合法公司地址，甚至親自與她的男友說明，成功獲取信任，接著對方又以參觀公司及員工宿舍為由，將她誘騙至旅館監禁，她遭到脅迫交出手機和銀行帳戶資料，如果不配合，對方就會放話說要施暴或是拿出手銬，後來好不容易找到機會脫逃，她立刻衝去附近的派出所報案。

台北地院法官檢視小花與求職客服人員「小寶」的對話內容，發現她在傳訊息詢問相關工作內容之後，因為擔心遭到欺騙，曾表明「方便晚上你跟我男友聊一下，他一直覺得不安全」，對方回答「可以啊，如果真的不安全，我早就上新聞了啦」、「我也建議妳男朋友一起來，這樣妳跟他都比較安心」。

接著，小寶又以集訓為由，不斷遊說小花前往指定地點，進而掌控她的行蹤；而小花在逃離旅館之後，確實立刻就跑去附近的派出所報案。

法官認為，小花已經依據自身生活經驗盡力查證，甚至請男友協助辨認求職內容真偽，顯然並沒有詐欺的故意，也沒有幫助詐欺的意思，因此認定她是在遭到監禁、恐嚇之下，才會被迫交出帳戶。

法官提到，雖然A女出示匯款紀錄暨回條聯、對話紀錄等證據，但這些證據都不足以證明小花有任何具體故意過失的侵權行為，A女主張小花應負擔過失侵權行為之損害賠償責任，顯然缺乏依據，最終裁定駁回，全案仍可上訴。

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