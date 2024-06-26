醉漢跌倒上擔架怒踹救護員、飆5字經　賠8萬元換緩刑

記者黃翊婷／台北報導

中年男子阿興（化名）去年8月間因為酒醉跌倒，當救護人員要將他移上擔架時，他先是辱罵救護人員「X你娘XX」，接著用腳踢踹對方胸口，事後卻辯稱酒醉失憶，因而挨告。台北地院法官日前審理此案，考量到阿興同意賠償8萬元與救護人員成立調解，最終依傷害罪判處他拘役40日，得易科罰金4萬元，緩刑2年。

▲阿興對救護人員罵髒話，還用腳踹傷對方。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

判決書中記載，阿興去年8月間與朋友在台北市某餐飲店內喝酒，因為酒後跌倒，朋友向台北市消防局求助，救護人員很快便抵達現場處理，沒想到當救護人員上前詢問身體狀況並協助將人移上擔架時，阿興突然出言辱罵「他X的」、「X你娘XX」，接著以腳踢踹救護人員的胸口。

救護人員被踹了一腳，導致左胸紅腫，憤而決定向警方報告偵辦，並提出告訴。阿興到案之後，僅供稱當時因為酒醉，失憶了。

台北地院法官認為，阿興明知救護人員是接獲通報前往現場執行職務的公務員，卻以粗鄙言語辱罵、用腳踢踹對方，損及公務員執行職務的尊嚴，考量到他已經坦承犯行，也同意賠償8萬元與救護人員成立調解，最終依傷害罪判處他拘役40日，得易科罰金4萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。

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