被拱選總統「好人一定要出來」！　韓國瑜尬喊：沒有、沒有

▲立法院長韓國瑜。（圖／韓國瑜辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

前監察院長王建煊與妻子蘇法昭結婚至今滿60年，二人於今（26日）在新北市林口區舉行公益鑽石婚餐會，並邀請6個弱勢團體參加並捐款。立法院長韓國瑜現身餐會祝賀，王建煊表示，看到韓國瑜在高雄市長任內被罷免，覺得罷免制度很壞，後來看到韓國瑜做院長，覺得有點「小公道」，同時又不斷對韓國瑜暗示「2028」、「韓總統」，韓國瑜聞言趕緊搖頭稱「沒有！沒有！」，現場人士也鼓譟「凍蒜！」、「國家一定要好人出來！」

韓國瑜致詞時，首先恭賀王建煊及蘇法昭60週年鑽石金婚，並表示，在場貴賓有許多基督教徒，自己是佛教徒信奉觀世音菩薩，雖然宗教信仰不同，但基督教神愛世人與觀世音菩薩大慈大悲、聞聲救苦的信念是一樣的。

韓國瑜續指，王建煊還有一個特質，便是實踐了國父孫中山先生大力推行的，「故人不獨親其親，不獨子其子，使老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨廢疾者，皆有所養」的大同社會思想，但因王建煊又是虔誠的基督教徒，把國父大同理想和基督教「上帝愛世人」的博愛精神相互結合，陸續跨足海峽兩岸持續做公益，令人心中充滿敬佩。

韓國瑜指出，10步之內必有芳草，世間許多人都充滿著愛心，但看到讓人傷感的事情時，會發現心動與行動之間永遠有距離，能夠真正將心動化爲行動者，真的很了不起。尤其看到王建煊院長伉儷，把小愛推廣爲大愛，把公益活動從心動化爲行動，再號召各界善心人士共同投入公益活動，讓人十分感佩。

韓國瑜感嘆，人世間有很多讓人不忍的事情，如天災、人禍等等，最令人難過的是，想唸書、有資質唸書的孩子沒有機會讀書，教育是讓窮苦人家翻身的好機會，他最不忍心看到孩子被剝奪教育機會，因此他與妻子李佳芬辦學，也提供相關協助，雖然只是杯水車薪，但希望讓大家看到社會善的循環，看到王建煊、蘇法昭化小愛為大愛非常感動，希望他們永浴愛河。

王建煊則說，結婚60週年的Party只是找朋友吃吃喝喝太沒意思，希望把喜樂分享給弱勢團體，因此活動邀請新竹縣香園紀念教養院、桃園市亮翌洗衣庇護工場、桃園市唐氏症家長協會、新北特殊教育學校、中華民國腦性痲痺協會、桃園日光之家等6個團體一起參與活動。