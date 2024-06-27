藍委喊與中共「本是同根生」　「我們承認兩岸關係台灣卻不認！」

▲國民黨立委黃仁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍委黃仁今（27日）質詢外交部長林佳龍時指出，總統賴清德說中華民國和中華人民共和國互不隸屬，但依據憲法，中華人民共和國不具主權。黃仁也建議，既然是兩國，建議賴清德裁掉陸委會、設立外交部中國司。林佳龍則回應，設立陸委會某種程度是承認對方，但對方沒有承認我們。黃仁則不滿怒斥，「我們永遠承認兩岸之間的關係，但是台灣不承認與對岸之間的關係！本是同根生，為何一直不承認？」

外交部長林佳龍赴立法院外交及國防委員會報告並備質詢，黃仁今日質詢時詢問，總統賴清德新兩國論，說中華民國和中華人民共和國互不隸屬，部長認同？林佳龍回應，認同。

黃仁指出，部長同意兩國論，但賴清德是偷換概念，把治權跟主權混淆，讓台獨藉由中華民國的殼上市，在主權方面兩岸當然互不隸屬，依據中華民國憲法，中華民國才有主權代表性，中華人民共和國不具主權，相信外交人員都很清楚，外交代表就是中華民國主權，法理上非常清楚，賴清德口口聲聲說要依據憲法，國家主權上卻一點都不尊重憲法，視憲法於無物。

林佳龍則回應，主權跟治權的劃分教科書上這樣寫，事實上主權在民是最重要的民主精神，台灣人民選出政府，包含總統跟國會，如何確保國民主權，這是最根本，至於涉及互不隸屬，因為主權跟治權劃分有點複雜，還是回到主權在民。

此時黃仁語出驚人，他表示，既然是兩國，是不是建議賴清德把陸委會裁掉、設立外交部中國司？林佳龍回應，外交部代表國家主權，因為兩岸關係特殊，所以設立陸委會處理，某種程度是承認他，但對方沒有承認我們。這涉及憲改層次，需要朝野共同溝通跟協調。

黃仁此時再強調，外交部負責國與國對外事務，陸委會負責中華民國台灣地區與大陸地區內部事務，既然認同兩國論，就該有所作為，把陸委會併入外交部中國司，兩國之間的僵硬到目前為止沒有談判空間。

講到激動處，黃仁也提高分貝痛批，「我們永遠承認兩岸之間的關係，但是台灣不承認與對岸之間的關係！」黃指出，我們只承認與美國、日本的關係而已，這是思維因素，本是同根生，為何一直不承認？我以原住民身分看待兩岸，不是用你們的角度。

